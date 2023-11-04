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  4. 6 saatte 66 sayfa soru soruldu... Dilan Polat ve Engin Polat adliyeye sevk edildi!

6 saatte 66 sayfa soru soruldu... Dilan Polat ve Engin Polat adliyeye sevk edildi!

04.11.2023 08:41 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada paylaştıkları videoların ardından ünlenen ve kara para aklamakla suçlanan Dilan ve Engin Polat çifti ile beraber gözaltına alınan toplam 24 şüpheliden 18'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 6 saati aşkın süre sorgulanan Engin Polat ve eşi Dilan Polat'ın sorgusu dün 23.45’te tamamlandı. Polat çifti ile birlikte gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından toplu halde adliyeye sevk edildi.

6 saatte 66 sayfa soru soruldu... Dilan Polat ve Engin Polat adliyeye sevk edildi!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 6 saati aşkın süre sorgulanan Engin Polat ve eşi Dilan Polat çiftinin sorgusu dün gece saat 23.45’de tamamlandı. Polat çifti ile birlikte gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından toplu halde adliyeye sevk edildi.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

Polat’a ait şirketin Ankara şubesini işleten Mustafa Özalp'ın Polat'a ait 1 milyon 800 bin lirayı nişanlısı Kübra Doğan'ın hesabına aktararak el konulmasını engellemeye çalıştığı belirlendi.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı

POLAT ÇİFTİ İFADE VERDİ

Ankara’daki 4 kişiyle de birlikte hakkında soruşturma yürütülenlerin sayısı 34’e yükselirken gözaltı sayısı ise 24 oldu.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı

Dilan ve Engin Polat çiftinin ifade işlemlerine dün saat 17.20 sıralarında başlanmıştı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifadelerin alınan ve 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin ve Dilan Polat çiftinin sorgusu 23.45’te tamamlandı.

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