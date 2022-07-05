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  4. 6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nın ödülleri çevrim içi törenle dağıtıldı

6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nın ödülleri çevrim içi törenle dağıtıldı

05.07.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan: - "Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da ilgi gören karikatürler öylesine yoğun ve etkin kullanıldı ki Yeşilayın karikatür yarışması tüm dünyada karikatüristlerin ilgi odağı haline geldi"

İSTANBUL (AA) - "Bağımlılıklardan Özgürleşmek" temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nda ödüller çevrim için törenle sahiplerini buldu.

Yeşilay tarafından dünyada ve Türkiye'de bağımlılıklara karşı dikkati çekmek, karikatürün evrensel dili ile farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmaya 67 ülkeden 1386 karikatürist toplamda 2 bin 380 eserle katıldı.

İlk kez 16 yaş altı kategorisi açılarak, gençlerin katılımının arttırılması amaçlanan yarışmada birincilik ödülünü Ukrayna’dan Vladimir Kazanevsky, ikincilik ödülünü aynı ülkeden Oleksiy Kustovsky, üçüncülük ödülünü ise Türkiye'den Cemalettin Güzeloğlu aldı.

Başarı ödülüne İran’dan Khodayar Narouei, Meksika'dan Gabriel Lopez ve Türkiye’den Doğuş Adalı layık görüldü.

Mazhar Osman Özel Ödülü'nü İran’dan Hamid Ghalijari almaya hak kazanırken, 16 yaş altı kategorisinde ise Türkiye’den Poyraz Din, Aleyna Sedef ve Yağmur Baytekin ödül aldı.

- "Yarışma dünyada karikatüristlerin ilgi odağı haline geldi"

Ödül töreninde bir konuşma yapan Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı, aynı zamanda yarışmanın jüri üyesi olan Prof. Dr. Peyami Çelikcan, 2016'da uluslararası karikatür yarışmasına ilk çağrının yapıldığını, yüzlerce karikatüristin katıldığı yarışmaya gösterilen ilginin umut ve cesaret verici olduğunu söyledi.

Ödül kazanan karikatürlerin yanı sıra sergilenmeye değer bulunan karikatürlerin de Yeşilayın farkındalık çalışmalarında etkin olarak kullanıldığını dile getiren Çelikcan, "Hedeflendiği gibi karikatürler geniş kütlelerin gündemine bağımlılık sorununu taşımayı başardı. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da ilgi gören karikatürler öylesine yoğun ve etkin kullanıldı ki Yeşilay'ın karikatür yarışması tüm dünyada karikatüristlerin ilgi odağı haline geldi." dedi.

Prof. Dr. Çelikcan, Kovid-19 döneminde yaşanan tüm olumsuz koşullara rağmen yarışmaya katılım sayısında olağanüstü artış olduğunu ifade ederek, 6 yıl içinde geldikleri aşamanın kendilerine gurur ve mutluluk verdiğini sözlerine ekledi.

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