"60. Bursa Uluslararası Festivali" 12 Haziran'da başlayacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek "Uluslararası Bursa Festivali"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir otelde düzenlenen toplantıda, festivalin 1962'den bu yana kente mal olmuş ve şehirle özdeşleşmiş özel bir organizasyon olduğunu belirtti.

Bursa Uluslararası Festivali ve bu organizasyon kapsamındaki halk dansları yarışmasının şehre önemli değer kattığını vurgulayan Aktaş, "Geçen sene Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nı yapamamıştık. Festivali ise pandemi kuralları çerçevesinde kısıtlı olarak yapmıştık. Şehirde de bu konuda ciddi özlem oluştu. İnşallah bu sene yeni sanatçılarımızla Bursa Uluslararası Festivali sevenleriyle buluşacak." ifadesini kullandı.

Aktaş, Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu hatırlatarak, festival coşkusunun Türk dünyasından ekiplerin katılımıyla daha da büyüyeceğini kaydetti.

Festivalin 12 Haziran-7 Temmuz'da, 34. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın ise 2-7 Temmuz'da yapılacağını aktaran Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geleneksel hale gelen yarışmamıza 22 ülkeden 800 dansçı katılım sağlayacak. Bu yarışmayı 17 ilçemize yayacağız. Ayrıca bu festivali tamamen BKSTV yapıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza da desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Sanatseverleri, 2 senelik dinlenmenin ardından dolu dolu geçireceğimiz festivale bekliyoruz. Bursa'mıza hayırlı olsun."

Aktaş, 1 Temmuz'da BKSTV 60'ıncı Yıl Özel Gecesi'nde Nilüfer Kadın Korosunun özel gösterimiyle farklı bir organizasyona imza atılacağını kaydetti.

BKSTV Başkanı Sadi Etkeser de kuşaktan kuşağa 60 yıldır devam eden bu öykünün 12 Haziran-7 Temmuz'da şehri aydınlatmayı sürdüreceğini belirtti.

Müzik ve sanat şöleninin detayları hakkında bilgi veren Etkeser, kar amacı gütmeyen vakfın kültür ve sanat kalitesini artırmak amacıyla yaptığı çalışmalara bugüne kadar destek olan Onursal Başkan Fatma Durmaz Yılbirlik ve tüm sponsorlara teşekkürlerini iletti.

- Program

Festivalin açılışında, 12 Haziran'da Fahir Atakoğlu ile Bursa Bölge ve Devlet Senfoni Orkestrası konserine yer verilecek.

Program, 14 Haziran'da Nil Karaibrahimgil, 15 Haziran'da Barcelona Gibsy Balkan Orkestrası, 17 Haziran'da Selen Beytekin, Fatih Erkoç Jazz Orkestrası, 18 Haziran'da Mark Eliyahu, Perdenin Ardındakiler konserleriyle devam edecek.

Hadise 20 Haziran, Sevcan Orhan ve Musa Eroğlu 22 Haziran, Burcu Güneş ve Selami Şahin 24 Haziran, Yüzyüzeyken Konuşuruz ise 25 Haziran'da konser verecek.

Lazgi "Ruhun ve Aşkın Dansı" gösterisiyle 28 Haziran akşamı sanatseverlerle buluşacak festivalde, 29 Haziran'da Simge Sağın ve Mehmet Erdem, 30 Haziran'da Sibel Can konserleri sunulacak.

Programla ilgili ayrıntılı bilgiye "www.bkstv.org.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

