'60 günde 20 kilo verdi' dendi! Ezgi Mola isyan etti

Sayısız projesinin yanı sıra Masumlar Apartmanı dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ezgi Mola, geçtiğimiz sene iş insanı Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturdu.

Nikahtan kısa bir süre sonra hamilelik müjdesi veren çift oğullarını Kasım ayında kucaklarına aldı. Şimdilerde oğlu Can ile yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ezgi Mola'nın 60 günde 20 kilo verdiği iddia edildi.

YANIT GECİKMEDİ

Ünlü oyuncu o iddialara sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mola; 'Böyle gerzek bir haber var. Bendeki tartıya göre +14'üm. Yiyesim vardı, yedim. Yeter der sıkılırsam -18 olur ama bu haber yalan. Doğum yapıp koştur koştur kilo verme derdine düşemem. Sizde düşmeyin gereksiz işler' ifadelerini kullandı.