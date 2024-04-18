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  4. '60 günde 20 kilo verdi' dendi! Ezgi Mola isyan etti

'60 günde 20 kilo verdi' dendi! Ezgi Mola isyan etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.04.2024 15:21
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İşletmeci Mustafa Aksakallı ile Mayıs 2023'te nikâh masasına oturan Ezgi Mola, kasım ayında oğlu Can'ın doğumu ile ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı. Şimdilerde oğlu Can ile paylaşımlar yapan Ezgi Mola'nın 60 günde 20 kilo verdiği iddia edildi. Ünlü oyuncu o hakkındaki iddialara sert çıktı.

'60 günde 20 kilo verdi' dendi! Ezgi Mola isyan etti

Sayısız projesinin yanı sıra Masumlar Apartmanı dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ezgi Mola, geçtiğimiz sene iş insanı Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturdu.

Nikahtan kısa bir süre sonra hamilelik müjdesi veren çift oğullarını Kasım ayında kucaklarına aldı. Şimdilerde oğlu Can ile yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ezgi Mola'nın 60 günde 20 kilo verdiği iddia edildi.

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YANIT GECİKMEDİ

Ünlü oyuncu o iddialara sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mola; 'Böyle gerzek bir haber var. Bendeki tartıya göre +14'üm. Yiyesim vardı, yedim. Yeter der sıkılırsam -18 olur ama bu haber yalan. Doğum yapıp koştur koştur kilo verme derdine düşemem. Sizde düşmeyin gereksiz işler' ifadelerini kullandı.

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Ezgi Mola Oyuncu anne
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