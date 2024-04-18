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  4. Kim Kardashian'ın tatil pozları sosyal medyayı salladı! Herkes aynı yorumu yaptı

Kim Kardashian'ın tatil pozları sosyal medyayı salladı! Herkes aynı yorumu yaptı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.04.2024 13:10
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Paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Kim Kardashian bu defa tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Turks ve Caicos Adaları'na tatile giden Kardashian pozlarını peş peşe paylaştı. Kardashian'ın diz boyu derinliğindeki denizde dalış yapmaya çalıştığı kareye yorum yağdı.

Kim Kardashian'ın tatil pozları sosyal medyayı salladı! Herkes aynı yorumu yaptı

Sekiz yıl evli kaldığı Kanye West'ten 2022 yılında resmen boşanan Kim Kardashian boşanmanın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Reality şov yıldızı, West'ten boşanmasının hemen ardından özel hayatıyla da gündeme geldi. Ünlü futbolcu Odell Beckham Jr. ile yeni bir ilişki yaşamaya başlayan Kim Kardashian, Turks ve Caicos Adaları'na tatile gitti.

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TATİL KARELERİ GÜNDEM OLDU

Tatilde çekilen pozlarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaşan Kim Kardashian bu kareleri ile gündem oldu.

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Denizin içinde, dizlerinin hemen altına gelen bir derinlikteyken suya atlama hareketi yaptığı sırada fotoğraflanan Kardashian'a adeta yorum yağdı.

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HERKES AYNI YORUMU YAPTI

Ünlü isme 'Neden diz boyundaki suya dalıyor?', 'Sığ suda dalış yapılmaz', 'O dalıştan sonra kesin kafasını çarptı' gibi yorumlar yapıldı.

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