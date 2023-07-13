60 Milyon TL'lik reklam anlaşmalarıyla gündemdeydi! Kıvanç Tatlıtuğ eviyle baş döndürdü! 'Saray yavrusu az kalır'

Kameralardan uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin yaşadıkları evi görenler şaşkınlığını izleyemedi. Villada yaşayan ünlü çift, hem evin büyüklüğü hem de eşya tercihleriyle büyük beğeni topladı.

Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ çifti 2016 yılında nikah masasına oturmuş ve 2021 nisan ayında da oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almışlardı.

Muhteşem evlerinin kapılarını bir moda dergisine açan Tatlıtuğ çifti, zevkli tercihleriyle de dikkatleri üzerlerine topladılar

HEM VINTAGE HEM MODERN

Evlerinde hem vintage hem de modern ögeleri bir arada kullandıkları görünen Tatlıtuğ çifti, evleriyle takipçilerinden tam not aldı.

Kemerburgaz'da üç katlı bir villada oturan ünlü çift, yeşillikler içinde ve bir o kadar da sade bir tarz benimsemiş.

Üç katlı villanın genel mimari tarzı, modernliğiyle dikkat çekti. Renk seçimleri Başak Dizer’e ait, nude ve bej tonları hakim.

"Yaşadığım mekanda mutlaka tasarım objeler ve sanat eserleri olmalı" diyen Başak Dizer evinin duvarlarını Ara Güler, Ergin İnan ve Devrim Erbil’in eserleri ile süslemiş.





