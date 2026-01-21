Yeşilçam'ı geride bırakıp profesör oldu! Gölgen Bengü'nün son hali gündemde

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan Meraklı Köfteci'de Kemal Sunal ile başrolü paylaşan Gölgen Bengü, duru güzelliğiyle hafızalara kazınmıştı.

Bu filmle adını duyuran Bengü, 1976 yılında SES dergisinin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"nda ikinci olmuş, 1977 yılında ise Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile Aslan Bacanak filminde Zeynep rolüne hayat vermişti.

Yeşilçam’a iki filmle damgasını vuran Gölgen Bengü, şöhretin ardından oyunculuğu bırakıp adeta sırra kadem bastı. Ancak son günlerde, Bengü'nün yeni hayatı gündeme geldi.

Oyunculuğu bırakan Gölgen Bengü'nün akademik kariyerine yöneldiği ve Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra North Carolina A&T State University’de yüksek lisans yaparak Clemson University'de doktora eğitimini tamamladığı öğrenildi.

Şu an 71 yaşında olan Bengü, New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde Makine ve Endüstri Mühendisliği bölümünde profesör olarak çalışmalarını sürdürüyor.

70'lerde ortalığı kasıp kavuran "Cici Kızlar" grubunda yer alan Bilgen Bengü, Gölgen Bengü'nün de ablasıdır.