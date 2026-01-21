MAGAZİN

Yeşilçam'ı geride bırakıp profesör oldu! Gölgen Bengü'nün son hali gündemde

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı, 1976 yapımı Meraklı Köfteci filmindeki Fatma rolüyle hafızalara kazınan Gölgen Bengü yıllar sonra yeniden gündem oldu. Şöhreti elinin tersiyle itip profesör olan Yeşilçam yıldızının son halini görenler çok şaşırdı.

Yeşilçam'ı geride bırakıp profesör oldu! Gölgen Bengü'nün son hali gündemde
Öznur Yaslı İkier

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan Meraklı Köfteci'de Kemal Sunal ile başrolü paylaşan Gölgen Bengü, duru güzelliğiyle hafızalara kazınmıştı.

Bu filmle adını duyuran Bengü, 1976 yılında SES dergisinin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"nda ikinci olmuş, 1977 yılında ise Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile Aslan Bacanak filminde Zeynep rolüne hayat vermişti.

Yeşilçam ı geride bırakıp profesör oldu! Gölgen Bengü nün son hali gündemde 1

Yeşilçam’a iki filmle damgasını vuran Gölgen Bengü, şöhretin ardından oyunculuğu bırakıp adeta sırra kadem bastı. Ancak son günlerde, Bengü'nün yeni hayatı gündeme geldi.

Yeşilçam ı geride bırakıp profesör oldu! Gölgen Bengü nün son hali gündemde 2

Oyunculuğu bırakan Gölgen Bengü'nün akademik kariyerine yöneldiği ve Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra North Carolina A&T State University’de yüksek lisans yaparak Clemson University'de doktora eğitimini tamamladığı öğrenildi.

Yeşilçam ı geride bırakıp profesör oldu! Gölgen Bengü nün son hali gündemde 3

Şu an 71 yaşında olan Bengü, New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde Makine ve Endüstri Mühendisliği bölümünde profesör olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşilçam ı geride bırakıp profesör oldu! Gölgen Bengü nün son hali gündemde 4

70'lerde ortalığı kasıp kavuran "Cici Kızlar" grubunda yer alan Bilgen Bengü, Gölgen Bengü'nün de ablasıdır.

