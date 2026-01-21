Rüya Gibi neden yayınlanmadı, final mi yaptı? Rüya Gibi yeni bölüm ne zaman?

Salı akşamları izleyicisinin karşısına çıkan Rüya Gibi dizisi dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelmedi. Dizinin yayınlanmamasıyla birlikte 'final mi yaptı?' sorusu gündeme geldi.

Başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı “Rüya Gibi” dizisinde şaşırtan bir değişiklik yaşandı.

RÜYA GİBİ NEDEN YAYINLANMADI?

Rüya Gibi dizisinin yayın günü değiştirildi. Sevilen dizinin yeni bölümü 25 Ocak pazar günü izleyicisiyle buluşacak.

RÜYA GİBİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aydan, Emir’in hayatı için endişe ederken, düşmanı Bora ile işbirliği yapması dikkat çekiyor. Fiko ve Çiğdem bu iş birliğini onaylamazken Komiser Efe ve Çiğdem’in romantik yakınlaşması dikkatleri çekiyor. Yayınlanan tanıtıma Emir’in gizli sığınağı olan perili köşke Komiser Efe’nin yaptığı büyük operasyon damga vuruyor.