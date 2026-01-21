MAGAZİN

Rüya Gibi neden yayınlanmadı, final mi yaptı? Rüya Gibi yeni bölüm ne zaman?

Rüya Gibi dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Seda Bakan, Şebnem Bozoklu ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı fenomen dizi dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelmedi. Dizi takipçileri Rüya Gibi neden yayınlanmadı, final mi yaptı? Rüya Gibi yeni bölüm ne zaman? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Öznur Yaslı İkier

Salı akşamları izleyicisinin karşısına çıkan Rüya Gibi dizisi dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelmedi. Dizinin yayınlanmamasıyla birlikte 'final mi yaptı?' sorusu gündeme geldi.

Başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı “Rüya Gibi” dizisinde şaşırtan bir değişiklik yaşandı.

RÜYA GİBİ NEDEN YAYINLANMADI?

Rüya Gibi dizisinin yayın günü değiştirildi. Sevilen dizinin yeni bölümü 25 Ocak pazar günü izleyicisiyle buluşacak.

RÜYA GİBİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aydan, Emir’in hayatı için endişe ederken, düşmanı Bora ile işbirliği yapması dikkat çekiyor. Fiko ve Çiğdem bu iş birliğini onaylamazken Komiser Efe ve Çiğdem’in romantik yakınlaşması dikkatleri çekiyor. Yayınlanan tanıtıma Emir’in gizli sığınağı olan perili köşke Komiser Efe’nin yaptığı büyük operasyon damga vuruyor.

