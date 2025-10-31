Mynet Trend

60 yıl önce çaldığı insan kafatasını iade etti! Kimliği bilinmiyor...

Viyana'nın ünlü Stephansdom Katedrali'n 60 yıl önce ziyaret eden Alman bir turist, çaldığı insan kafatasını yıllar sonra iade etti.

Alman bir turist, Viyana'nın ünlü Stephansdom Katedrali'nden 60 yıl önce çaldığı insan kafatasını "vicdan azabı" nedeniyle iade etti.

GEZERKEN ÇALMIŞ

Franz Zehetner, Kronen Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada "Masamda birden bire göndericisi olmayan, büyük, iple bağlanmış bir paket buldum" dedi. Paketin içindeki mektupta, artık yaşlanmış bir Alman turistin gençlik yıllarında katedrali turist olarak gezerken yeraltı mezarlarından bir iskeletin kafatasını çaldığı belirtiliyor.

60 yıl önce çaldığı insan kafatasını iade etti! Kimliği bilinmiyor... 1

Kafatasanın ise kime ait olduğu bilinmiyor. 18'inci yüzyılda eski mezarlıktan çıkarılan ve yeraltı mezarlarına defnedilen kişilere ait olduğu biliniyor.

