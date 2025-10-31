60 yıl önce çaldığı insan kafatasını iade etti! Kimliği bilinmiyor...

Alman bir turist, Viyana'nın ünlü Stephansdom Katedrali'nden 60 yıl önce çaldığı insan kafatasını "vicdan azabı" nedeniyle iade etti.

GEZERKEN ÇALMIŞ

Franz Zehetner, Kronen Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada "Masamda birden bire göndericisi olmayan, büyük, iple bağlanmış bir paket buldum" dedi. Paketin içindeki mektupta, artık yaşlanmış bir Alman turistin gençlik yıllarında katedrali turist olarak gezerken yeraltı mezarlarından bir iskeletin kafatasını çaldığı belirtiliyor.

Kafatasanın ise kime ait olduğu bilinmiyor. 18'inci yüzyılda eski mezarlıktan çıkarılan ve yeraltı mezarlarına defnedilen kişilere ait olduğu biliniyor.