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61 yaşındaki Melanie Griffith bikinisiyle yıllara meydan okudu

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 06.07.2019 13:12 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Melanie Griffith, 61 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartan fiziğiyle dikkat çekti.

Tatilde görüntülenen yıldız, bikinisiyle yıllara meydan okudu.

Melanie Griffith

Ünlü oyuncu Melanie Griffith, İspanya’daki Formentera Adası’nda tatil yapıyor.
61 yaşındaki oyuncu, arkadaşlarıyla çıktığı yat turunda görüntülendi.
Paparazziler tarafından görüntülendiğini fark eden Griffith, çoğu meslektaşı gibi kendini gizlemek yerine el sallayarak poz verdi.
Fiziğiyle gençlere taş çıkartan ünlü oyuncu, bikinisiyle verdiği pozlarda kendine duyduğu güveni yansıttı.
Denize atlarken görüntülenen ünlü oyuncu, gün boyunca yüzüp güneşlenerek tatilin tadını çıkardı.
Alfred Hitchcock'un Kuşlar (Birds) filmiyle hafızalara kazınan oyuncu Tippi Hedren ile eski bir çocuk yıldız olan Peter Griffith'in kızı.
Altın Küre ve Oscar adaylıkları bulunan Griffith’in, ilk evliliğini yaptığı Don Johnson'dan dünyaya gelen kızı Dakota Johnson da ünlü bir oyuncu.
Griffith ikinci evliliğini 1981 ile 1989 arasında Steven Bauer ile yaptı.
1996'da evlendiği Antonio Banderas'tan da 2015'te boşanan Griffith'in her üç evliliğinden birer çocuğu bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
Melanie Griffith Tatil

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