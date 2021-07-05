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62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri

05.07.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akşehir Gölü'nün bitişiğindeki gölete maya çalan temsili Nasreddin Hoca Behzat Uygur: - "Gölü mayalarken en büyük duam; 'çevre' diyorum, 'doğa', 'doğa bilinci' diyorum, 'Biz doğayı seversek, doğa da bizi sever' diyorum. Bu müsilaj belasından da kurtulmak için mayayı bu dualarımla çalıyorum"

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında temsili Nasreddin Hoca Behzat Uygur, Akşehir Gölü'nün bitişiğindeki gölete maya çaldı.

Bu sabah başlayan şenlik kapsamında, gün içinde geleneksel "Nasreddin Hoca'yı şenliğe çağrı", "kortej yürüyüşü" ve "maya çalma" etkinlikleri yapıldı.

Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen "Nasreddin Hoca'yı şenliğe çağrı" etkinliğinde, temsili Nasreddin Hoca Behzat Uygur, müze önüne çağrıldı.

Uygur, çevrede toplanan vatandaşları selamladı ve şenliklerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ardından alana getirilen bir eşeğe ters binen temsili Nasreddin Hoca, protokol ile birlikte Akşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Müze'den Nasreddin Hoca Türbesi'ne kadar kortej yürüyüşü yaptı.

Yürüyüş sırasında, vatandaşlara dezenfektan ve maske dağıtıldı.

Program, Yeniköy Mahallesi'ndeki bir çiftlikte yapılan "Maya çalma" etkinliğiyle devam etti. Temsili Nasreddin Hoca Behzat Uygur, burada Akşehir Gölü'nün bitişiğindeki gölete maya çaldı.

Uygur, gölete maya çalarken şöyle konuştu:

"Göllerimizin su seviyeleri aşağı inmeye, göllerimiz kurumaya başladı. Buraya gelirken bir gölümüzü gördük, kurumaya başlamış. Bizim o güzel kirazımızın bütün lezzeti, o güzel gölden geliyor. O yüzden gölü mayalarken en büyük dualarım; 'çevre' diyorum, 'doğa', 'doğa bilinci' diyorum, 'Biz doğayı seversek, doğa da bizi sever' diyorum. Bu müsilaj belasından da kurtulmak için mayayı bu dualarımla çalıyorum."

Temsili Nasreddin Hoca'nın ardından programa katılan Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bazı milletvekilleri ve diğer protokol üyeleri de göle maya çaldı.

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