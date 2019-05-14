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64. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türk gecesi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.05.2019 09:27 | Son Güncelleme

64. Eurovision Şarkı Yarışması’nda San Marino’yu temsil edecek olan Serhat bu akşam Tel Aviv’deki yarı finalde sahneye çıkıyor.

64. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türk gecesi!

18 Mayıs’taki finale kalmak için yarışacak olan Serhat Türk bayrağını Tel Aviv'de söz ve müziği kendisine ait olan “Say Na Na Na” şarkısı ile dalgalandıracak.

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Türkiye saati ile 22.00’da başlayacak gecede San Marino adına yarışacak olan Türk şarkıcı, 17. sırada sahneye çıkacak. İlk 10’a girecek ülkelerin finale kalacağı yarışma için Serhat, son provasını dans ekibi ve vokalleriyle gerçekleştirirken Türk bayrağıyla da poz verdi.

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“Tel Aviv’de Türkiye yok ama gönlünde ve kalbinde Türkiye olan bir Türk var’’ diyen Serhat finale kalmak istediğini ve hem San Marino’yu hem Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.

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Serhat, 2 dansçı, 3 vokalle birlikte sahneye çıkacak.

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Eurovision Türkiye 64. Eurovision Şarkı Yarışması serhat san marino

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bir zamanlar bu yarışmayı milli mesele haline getirmiştik ya ona gülüyorum şimdi. Acunun şarkı yarışması bile bundan daha çok izleniyor artık. :))))
kim la bu...
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