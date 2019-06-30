Mynet Trend

64 yaşındaki adam 900 derecede kızdırılan demiri yaladı ve şarkı söyledi

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 30.06.2019 11:26 | Son Güncelleme

64 yaşındaki İlhan Kınay, arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine 900 derecede kızdırılan ve erime aşamasına gelen demiri yalayıp ardından yanık sesiyle türkü söyledi. Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek istediğini kaydeden Kınay 'Neden Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyeyim ki. Artık olması lazım. Bu gösteriyi yaptıktan sonra dilime herhangi bir şey olmadı. Bunu yapmaktan zevk alıyorum.' dedi.

64 yaşındaki adam 900 derecede kızdırılan demiri yaladı ve şarkı söyledi

Şu ana kadar çok sayıda kızgın demiri yalayarak gösteri yaptığını ve hiç acı duymadığını belirten İlhan Kınay, kimsenin denememesi tavsiyesinde bulundu. Türkiye’de bu gösterinin sadece kendisine ait olduğunu kaydeden Kınay, her şeyin yıllar önce bir iddia üzerine başladığını belirterek, ”Bu iş bende yıllar önce arkadaşlarımla girdiğim iddia üzerine yaparsın, yapamazsın diye başladı. Ben de yaptım. 1980’li yıllardan beri de ara ara yaparak kendimi alıştırdım. Başarının sırrı sadece çalışmak. Sakın kimse denemeye kalkmasın, yanabilir. Türkiye’de bu gösteri sadece bana ait. Benden başka yapan yok” dedi.

'BUNU YAPMAKTAN ZEVK ALIYORUM'

Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek istediğini kaydeden Kınay, “Neden Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyeyim ki. Artık olması lazım. Bu gösteriyi yaptıktan sonra dilime herhangi bir şey olmadı. Bunu yapmaktan zevk alıyorum. İnsanlar soğuk dondurma yalıyor, ben de sıcak dondurma yalıyorum. Bu sıcak dondurma, öbürü soğuk dondurma. Herhangi bir acı hissetmiyorum. Şovlara çıkmak istiyorum. Neden gösteri yapmayayım. Bu işi daha önce de yine ben yaptım, yine yapıyorum. Artık ciddi şov programlarına çıkmak istiyorum. Ciddi olmayan programlara kesinlikle çıkmak istemiyorum. Herkes basit gösterilerle reklam yapıyor, bana neden şu ana kadar reklam teklifi gelmiyor şaşırıyorum. Reklam teklifi bekliyorum” diye konuştu.

d96647a3-f232-4269-851b-f33d60891ddd

Kınay, daha önce kendisinin yaptığı işi bir başkasının da yaptığının hatırlatılması üzerine, "Bu gösteriyi 1980’li yıllarda ilk ben yaptım. Ben bunu yaparken henüz kimseler yoktu. Ben yaptıktan sonra piyasaya çıkanlar oldu. Bu işi benden görerek mi yaptı acaba. Daha önce de söyledim, sakın bunu denemeye kalkmayın" ifadelerini kullandı.

d442562d-e1ef-442c-ae11-8e99cb0fa91a

SIRRINI AÇIKLADI

Yaklaşık 40 yıllık demirci ustası Murat Sevinç, Kınay’ın yıllar önce aynı denemeyi yaptığını kaydederek, “Bu iş cesaret işi. Daha önce yine burada deneme yapmıştı. Daha sonra Erzurum’dan rakipleri çıktı. Onlar benim yaptığım gibi demiri tesfiye etmedikleri için dillerini kestiler. Bu işin sırrı cesaret” diye konuştu.

Kaynak: İHA


Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Türkiye için korkutan açıklama: Sayısı ve şiddetinde artış...Türkiye için korkutan açıklama: Sayısı ve şiddetinde artış...
Her şeyi tüketiyorlar! 'Ne kadar iri ve tombullar'Her şeyi tüketiyorlar! 'Ne kadar iri ve tombullar'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demir 900 derece Guinness Rekorlar Kitabı İlhan Kınay

En Çok Okunan Trend Haberler

Kritik uyarı geldi! Şiddetli bekleniyor

Kritik uyarı geldi! Şiddetli bekleniyor

İstanbul'da tehlikeli gerginlik! Polis, TOMA ile müdahale etti!

İstanbul'da tehlikeli gerginlik! Polis, TOMA ile müdahale etti!

Çok konuşulacak iddia! Eğer doğruysa Türk tarihi değişecek

Çok konuşulacak iddia! Eğer doğruysa Türk tarihi değişecek

O ilçede 3 yıl sonra yeniden görüldü! Koruma altında...

O ilçede 3 yıl sonra yeniden görüldü! Koruma altında...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntü için açıklama geldi

Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntü için açıklama geldi

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye için korkutan açıklama: Sayısı ve şiddetinde artış bekleniyor

Türkiye için korkutan açıklama: Sayısı ve şiddetinde artış...

Hakkari’de çekirge istilası! Her şeyi tüketiyorlar

Her şeyi tüketiyorlar! 'Ne kadar iri ve tombullar'

Kars'ta şantiyeye inen ayı futbol topu ile oynadı

İlginç görüntüler! Şantiyeye inen ayı bakın ne yaptı?

Mersin'de yılanların çiftleşme dansı görenleri şaşırttı

Görenler telefonlarına sarıldı!

Dolmuşta hırsızlık yaptı, 'Tövbe etmiştim ancak dayanamadım' dedi

Pişkin sözler: Tövbe etmiştim ancak dayanamadım

İstanbul'da kahreden olay! 2 çocuk boğuldu

İstanbul'da kahreden olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.