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659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin eylülde yapılması planlanıyor

EDİRNE HABERLERİ  | 06.07.2020 16:22 | Son Güncelleme

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan: - "Bilim Kurulunun görüşü doğrultusunda güreşleri eylül ayına planlayabiliriz"

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun sunacağı görüşler doğrultusunda eylül ayında yapılabileceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Encümen Toplantısı'na video konferansla katılarak, 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Kırkpınar'ın ne zaman yapılacağıyla ilgili Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'la sık sık görüştüklerini belirten Gürkan, "Biz güreşleri eylülden sonraya ekime ertelersek, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sanki vakalarda da bir artış olacak. Eğer yapacaksak bunu eylül ayı içerisinde hatta eylülün ilk 2 haftasında yapmalıyız. Bilim Kurulunun görüşü doğrultusunda güreşleri eylül ayına planlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kırkpınar öncesi pehlivanların 14 günlük bir kampa alınabileceğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak pehlivanlara testler yapılacak. Negatif çıkanlar da kampa alınacak. O kampta 14 gün boyunca odada kapalı kalmayacak pehlivan. Kampa dışarından bir müdahale olmayacak, giriş çıkış yapılmayacak. Bu bin kişi bu kampta bir arada olacak. Antrenmanını yapacak, günlük yaşamını sürdürecek. Tek başına izole bir ortam değil bu. Ama bununla ilgili de net bir şey yok. Yani Bilim Kurulu belki de tamamen serbest bırakacak. O yüzden bunları konuşmak için daha erken."

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