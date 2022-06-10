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7,5 aylık hamile Demet Evgar'dan mayolu paylaşım

10.06.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7,5 aylık hamile olan başarılı oyuncu Demet Evgar, doğumuna haftalar kala eşiyle tatile çıktı. Oyuncu, sosyal medya hesabından siyah mayolu pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

7,5 aylık hamile Demet Evgar'dan mayolu paylaşım

Başarılı oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile mart ayında nikah masasına oturdu. Hamile olduğu için sade bir nikah töreni yapan Evgar, mayıs ayında da arkadaşlarını çağırarak evinde düğün yaptı.

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Kız bebeği bekleyen oyuncu, şimdilerde eşiyle Bodrum'da tatil yapıyor.

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MAYOLU POZLARINI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif olarak kullanan ve 1,6 milyon takipçisi bulunan Demet Evgar, tatilinden kareleri paylaştı. Doğumdan önce dinlenmeye çekilen sevilen oyuncu, havuz başında verdiği mayolu pozları paylaşarak "Gündoğumu" notunu düştü.

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Demet Evgar
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