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7 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? MasterChef eleme adayları kimler oldu?

07.09.2023 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef eleme adayları ile dokunulmazlık oyununun kazananı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandığı ve Balıkesir'de gerçekleştirilen çekimlerde Balıkesir yöresine ait yemekler yapıldı. Yarışmacılar takım oyunu ile izleyicinin karşısına çıktı. Peki,7 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te haftanın ikinci eleme adayları dokunulmazlık oyunu ile belli olacak. İlk takım dokunulmazlığı oyununda Dilara ve Esra'nın kaptanlığındaki yarışmacılar kıyasıya mücadele etmişlerdi. Kullanıcılar MasterChef dokunulmazlık oyunu ve MasterChef eleme adayını merak ediyor. İşte merak edilenler...

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

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MasterChef All Star'ın perşembe günkü bölümünde kırmızı takım ile mavi takım ikinci eleme oyununu oynadı.

En fazla tabağı beğenilen takım gecenin kazananı olacak ve haftayı 2-1 galip kapatmış olacak.

Haftanın eleme adayları sırasıyla şu şekilde: Hasan ve Sefa

31 AĞUSTOS MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'in 7 Eylül akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

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Yaratıcılık tabağı yapmaları istenen yarışmacılardan en başarılı tabağı yapan yarışmacı ise bireysel dokunulmazlığı kazanarak bir arkadaşını potaya gönderecek.

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