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  4. 7 golün atıldığı maçta Gaziantep FK, Antalyaspor'u farklı geçti! Bu sezon bir ilk yaşandı...

7 golün atıldığı maçta Gaziantep FK, Antalyaspor'u farklı geçti! Bu sezon bir ilk yaşandı...

26.08.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Gaziantep FK'nın 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmada 3 gol kaydeden João Figueiredo, sezonun ilk hat-trick'ini yapmış oldu.

7 golün atıldığı maçta Gaziantep FK, Antalyaspor'u farklı geçti! Bu sezon bir ilk yaşandı...

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Pekhart, 67. dakikada Sagal, 28., 54. ve 73. dakikalarda João Figueiredo kaydetti. Antalyaspor'un sayıları ise 30. ve 40. dakikalarda Haji Wright'tan geldi.

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Bu sonucun ardından Gaziantep FK, üst üste 3. galibiyetini kaydetti ve puanını 10'a yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bu sezon ikinci mağlubiyetini alan Antalyaspor ise 6 puanla 8. sırada yer buldu.

Gaziantep FK, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına gidecek. Antalyaspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

BU SEZON BİR İLK

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Gaziantep FK'nın 26 yaşındaki santrfor oyuncusu João Figueiredo, karşılaşmada 3 gol kaydederek yeni sezonun ilk hat-trick'ini yapmış oldu.


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