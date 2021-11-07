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  4. 7 Kasım 2021 Süper Lig puan durumu! Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

7 Kasım 2021 Süper Lig puan durumu! Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

07.11.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolseverler Süper Lig puan durumunu 12. hafta oynanan maçların sonrasında merak ediyor. Haftanın ilgiyle takip edilen derbi maçında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 ile mağlup etmişti. İşte 7 Kasım 2021 Süper Lig puan durumu ve Süper Lig 12. hafta maç sonuçları...

7 Kasım 2021 Süper Lig puan durumu! Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

7 Kasım Süper Lig puan durumu merak ediliyor. 12. hafta oynanan maçların sonrasında futbolseverler puanları araştırmaya başladı. İşte 7 Kasım 2021 Süper Lig puan durumu...

7 KASIM SÜPER LİG PUAN DURUMU!

7 Kasım Spor Toto Süper Lig 12. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Fenerbahçe bugün Süper Lig'in 12. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla beraber sarı-lacivertliler, lider olan Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalmış oldu. İşte güncel puan durumu...

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SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
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