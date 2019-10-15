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7. Koğuştaki Mucize filminden mükemmel açılış

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 15.10.2019 08:27 | Son Güncelleme

Aras Bulut İynemli’nin başrolünü üstlendiği yerli drama 7. Koğuştaki Mucize filmi, 615 bin seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye'ye birinci sıradan giriş yaptı.

11 – 13 Ekim tarihleri arası, yılın en çok izleyiciye ev sahipliği yapan ikinci hafta sonu oldu. Geçtiğimiz hafta sonunda 1.387.308 seyirci sinema salonlarına koştu.

Uzun zamandır merakla beklenen haksız yere hapse atılan Memo ile yedi yaşındaki kızı Ova'nın trajik hikayesini konu alan 7. Koğuştaki Mucize filmi bu hafta sonunun en çok izlenen filmi oldu. Aras Bulut İynemli’nin başrolünü üstlendiği yapım, üç günde 615.411 seyirci tarafından izlenerek gişenin zirvesine yerleşti. Film aynı zamanda son 16 yılın en iyi Ekim ayı açılışına imza attı.

500 binin üzerinde seyirci tarafından izlenerek bir önceki hafta sonunu Box Office Türkiye lideri olarak kapatan Kral Şakir Korsanlar Diyarı, ikinci hafta sonunda 342.610 seyirciyle listenin ikinci sırasında yer aldı ve sadece on günde 1 milyon seyirci baremini aşmayı başardı.

Geçen hafta Ekim ayı yabancı film açılış rekorunun yeni sahibi olan Joker, ikinci hafta sonunda 312.969 seyirci tarafından izlendi ve hafta sonu listesinin üçüncü sırasında yer aldı. Film, on günde 1.044.003 seyirci tarafından izlendi. Dördüncü sırada vizyonun yeni filmlerinden İkizler Projesi (Gemini Man) yer aldı. Will Smith'in başrolünde yer aldığı film, 53.330 seyirci tarafından izlendi. Gösterimdeki ikinci hafta sonunu geride bırakan Hareket Sekiz ise, 20.966 seyirciyle listenin beşinci sırasında yer alan yapım oldu.

Listenin devamında sırasıyla yer alan filmler;

  • Fırıncının Karısı 10.457 izleyici
  • Yeti Efsanesi 9.862 izleyici
  • Acı ve Zafer 4.621 izleyici
  • Saklambaç 3.193 izleyici
  • Annem 2.524 izleyici

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