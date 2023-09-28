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  4. 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir, oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize hangi kanalda? İşte konusu ve oyuncuları

7. Koğuştaki Mucize konusu nedir, oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize hangi kanalda? İşte konusu ve oyuncuları

28.09.2023 20:04 | Son Güncelleme:
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7. Koğuştaki Mucize filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. Son dönemde Atatürk dizisi ile gündemde olan Aras Bulut İynemli'nin başrolde olduğu film ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yayınlandığı dönemden itibaren ilgiyle izlenen 7. Koğuştaki Mucize filmi, heyecanla bekleniyor. Peki, 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir, oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize hangi kanalda? İşte konusu ve oyuncuları

  1. Koğuştaki Mucize filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. Kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum ve Mesut Akusta gibi isimleri bulunduran 7. Koğuştaki Mucize filmi Show TV'de ekrana geliyor. İşte Mehmet Ada Öztekin yönetmenliğindeki 7. Koğuştaki Mucize filmi ile ilgili merak edilenler...

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE HANGİ KANALDA?

  1. Koğuştaki Mucize filmi bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında olacak. Konusuyla dikkat çeken 7. Koğuştaki Mucize, Güney Kore yapımı "Miracle in Cell No. 7" adlı yapımdan uyarlandı. Filmin senaryosunu Kubilay Tat kaleme aldı.

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7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU NEDİR?

1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?

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7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli: Memo
Nisa Sofiya Aksongur: Ova
Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği
Celile Toyon: Fatma Nene
İlker Aksum: Askorozlu
Mesut Akusta: Yusuf
Deniz Baysal: Öğretmen Mine
Yurdaer Okur: Yarbay Aydın
Sarp Akkaya: Müdür Nail
Yıldıray Şahinler: Hafız
Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk
Ferit Kaya: Ali
Serhan Onat: Meydancı Selim
Emre Yetim: Ayna
Gülçin Kültür Şahin: Hatice
Cankat Aydos: Kaçak Asker
Doğukan Polat: Tevfik
Serhat Üstündağ
Nadi Güler
Özgür Dereli
Basri Albayrak
Özgür Avşar
Mert Zaim
Serdar Akülker
Botan Aslan
Esra Gezginci Kaymakamın Eşi



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