7. Koğuştaki Mucize konusu nedir, oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize hangi kanalda? İşte konusu ve oyuncuları

Koğuştaki Mucize filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. Kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum ve Mesut Akusta gibi isimleri bulunduran 7. Koğuştaki Mucize filmi Show TV'de ekrana geliyor. İşte Mehmet Ada Öztekin yönetmenliğindeki 7. Koğuştaki Mucize filmi ile ilgili merak edilenler...

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE HANGİ KANALDA?

Koğuştaki Mucize filmi bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında olacak. Konusuyla dikkat çeken 7. Koğuştaki Mucize, Güney Kore yapımı "Miracle in Cell No. 7" adlı yapımdan uyarlandı. Filmin senaryosunu Kubilay Tat kaleme aldı.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU NEDİR?

1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli: Memo

Nisa Sofiya Aksongur: Ova

Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği

Celile Toyon: Fatma Nene

İlker Aksum: Askorozlu

Mesut Akusta: Yusuf

Deniz Baysal: Öğretmen Mine

Yurdaer Okur: Yarbay Aydın

Sarp Akkaya: Müdür Nail

Yıldıray Şahinler: Hafız

Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk

Ferit Kaya: Ali

Serhan Onat: Meydancı Selim

Emre Yetim: Ayna

Gülçin Kültür Şahin: Hatice

Cankat Aydos: Kaçak Asker

Doğukan Polat: Tevfik

Serhat Üstündağ

Nadi Güler

Özgür Dereli

Basri Albayrak

Özgür Avşar

Mert Zaim

Serdar Akülker

Botan Aslan

Esra Gezginci Kaymakamın Eşi





