7. Koğuştaki Mucize konusu ve oyuncuları: 7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman çekildi?

Aras Bulut İynemli: Memo
Nisa Sofiya Aksongur: Ova
Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği
Celile Toyon: Fatma Nene
İlker Aksum: Askorozlu
Mesut Akusta: Yusuf
Deniz Baysal: Öğretmen Mine
Yurdaer Okur: Yarbay Aydın
Sarp Akkaya: Müdür Nail
Yıldıray Şahinler: Hafız
Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk
Ferit Kaya: Ali
Serhan Onat: Meydancı Selim
Emre Yetim: Ayna
Gülçin Kültür Şahin: Hatice
Cankat Aydos: Kaçak Asker
Doğukan Polat: Tevfik
Esra Gezginci: Kaymakamın Karısı
Serhat Üstündağ
Nadi Güler
Özgür Dereli
Basri Albayrak
Özgür Avşar
Mert Zaim
Serdar Akülker
Botan Aslan
Zihinsel engelli Memo, kızı Ova ve babaannesi Fatma Nine ile birlikte Muğla'da bir kasabada yaşar. Çobanlık yaparak ailesini geçindiren Memo'nun adı cinayet vakasında geçer. 23 Nisan günü, bölgenin sıkıyönetim komutanın kızı kayalıklardan düşüp hayatını kaybedinde bütün suç, olay anında orada bulunan Memo'ya kalır. Zihinsel engelli Memo kızı Ova'dan ve babaannesi Fatma Nine'den ayrılarak hapse atılır ve idam cezasına çarptırılır. Memo'nun suçsuz olduğunu bilenler, onu idamdan kurtarmanın yollarını arar.
1983'de bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları, adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir.
Filmin çekimleri Muğla'da gerçekleştirildi. Zihinsel engelli Memo'nun hikayesini anlatan filmin oyuncu kadrosunda ünlü isimler bulunuyor.