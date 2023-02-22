7. Koğuştaki Mucize konusu ve oyuncuları: 7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman çekildi?

Koğuştaki Mucize, Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı; Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya'nın başrollerini paylaştığı Türk yapımı bir dram filmidir. Güney Kore yapımı Miracle in Cell No.7'den uyarlanan film 2019 yılında Türkiye'de en çok izlenen film olmuştur. Aynı zamanda Türkiye'nin en çok hasılat yapan ikinci filmidir. İşte 7. Koğuştaki Mucize filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Aras Bulut İynemli: Memo

Nisa Sofiya Aksongur: Ova

Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği

Celile Toyon: Fatma Nene

İlker Aksum: Askorozlu

Mesut Akusta: Yusuf

Deniz Baysal: Öğretmen Mine

Yurdaer Okur: Yarbay Aydın

Sarp Akkaya: Müdür Nail

Yıldıray Şahinler: Hafız

Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk

Ferit Kaya: Ali

Serhan Onat: Meydancı Selim

Emre Yetim: Ayna

Gülçin Kültür Şahin: Hatice

Cankat Aydos: Kaçak Asker

Doğukan Polat: Tevfik

Esra Gezginci: Kaymakamın Karısı

Serhat Üstündağ

Nadi Güler

Özgür Dereli

Basri Albayrak

Özgür Avşar

Mert Zaim

Serdar Akülker

Botan Aslan

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU NEDİR?

Zihinsel engelli Memo, kızı Ova ve babaannesi Fatma Nine ile birlikte Muğla'da bir kasabada yaşar. Çobanlık yaparak ailesini geçindiren Memo'nun adı cinayet vakasında geçer. 23 Nisan günü, bölgenin sıkıyönetim komutanın kızı kayalıklardan düşüp hayatını kaybedinde bütün suç, olay anında orada bulunan Memo'ya kalır. Zihinsel engelli Memo kızı Ova'dan ve babaannesi Fatma Nine'den ayrılarak hapse atılır ve idam cezasına çarptırılır. Memo'nun suçsuz olduğunu bilenler, onu idamdan kurtarmanın yollarını arar.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE NE ANLATIYOR, YAŞANMIŞ BİR OLAY MI?

1983'de bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları, adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir.

Koğuştaki Mucize 'Miracle in Cell No. 7' isimli Güney Kore yapımı filmden uyarlandı. Komedi- dram türündeki filmde, Ryu Seung-ryong, Kal So-won ve Park Shin-hye'nin başrolleri paylaşmıştır.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Muğla'da gerçekleştirildi. Zihinsel engelli Memo'nun hikayesini anlatan filmin oyuncu kadrosunda ünlü isimler bulunuyor.

