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7. Koğuştaki Mucize konusu ve oyuncuları: 7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman çekildi?

22.02.2023 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7. Koğuştaki Mucize filmi vizyona girdiği yıldan bugüne ara ara tv ekranlarında yayınlanmaktadır. Bu akşam Fox Tv ekranlarında seyir keyfi yaşatacak olan 7. Koğuştaki Mucize filminin konusu, oyuncuları ve gerçek hikayesi gibi detaylar arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Peki, 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir, oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman çekildi?

7. Koğuştaki Mucize konusu ve oyuncuları: 7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman çekildi?
  1. Koğuştaki Mucize, Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı; Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya'nın başrollerini paylaştığı Türk yapımı bir dram filmidir. Güney Kore yapımı Miracle in Cell No.7'den uyarlanan film 2019 yılında Türkiye'de en çok izlenen film olmuştur. Aynı zamanda Türkiye'nin en çok hasılat yapan ikinci filmidir. İşte 7. Koğuştaki Mucize filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Aras Bulut İynemli: Memo
Nisa Sofiya Aksongur: Ova
Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği
Celile Toyon: Fatma Nene
İlker Aksum: Askorozlu
Mesut Akusta: Yusuf
Deniz Baysal: Öğretmen Mine
Yurdaer Okur: Yarbay Aydın
Sarp Akkaya: Müdür Nail
Yıldıray Şahinler: Hafız
Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk
Ferit Kaya: Ali
Serhan Onat: Meydancı Selim
Emre Yetim: Ayna
Gülçin Kültür Şahin: Hatice
Cankat Aydos: Kaçak Asker
Doğukan Polat: Tevfik
Esra Gezginci: Kaymakamın Karısı
Serhat Üstündağ
Nadi Güler
Özgür Dereli
Basri Albayrak
Özgür Avşar
Mert Zaim
Serdar Akülker
Botan Aslan

7. Koğuştaki Mucize filminin Konusu ne? Oyuncuları kimler?

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU NEDİR?

Zihinsel engelli Memo, kızı Ova ve babaannesi Fatma Nine ile birlikte Muğla'da bir kasabada yaşar. Çobanlık yaparak ailesini geçindiren Memo'nun adı cinayet vakasında geçer. 23 Nisan günü, bölgenin sıkıyönetim komutanın kızı kayalıklardan düşüp hayatını kaybedinde bütün suç, olay anında orada bulunan Memo'ya kalır. Zihinsel engelli Memo kızı Ova'dan ve babaannesi Fatma Nine'den ayrılarak hapse atılır ve idam cezasına çarptırılır. Memo'nun suçsuz olduğunu bilenler, onu idamdan kurtarmanın yollarını arar.

1- 7. Koğuştaki Mucize

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE NE ANLATIYOR, YAŞANMIŞ BİR OLAY MI?

1983'de bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları, adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir.

  1. Koğuştaki Mucize 'Miracle in Cell No. 7' isimli Güney Kore yapımı filmden uyarlandı. Komedi- dram türündeki filmde, Ryu Seung-ryong, Kal So-won ve Park Shin-hye'nin başrolleri paylaşmıştır.

7. Koğuştaki Mucize filminin Konusu ne? Oyuncuları kimler?

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Muğla'da gerçekleştirildi. Zihinsel engelli Memo'nun hikayesini anlatan filmin oyuncu kadrosunda ünlü isimler bulunuyor.

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