7 Mayıs Kuzeyin Oğlu Volkan Konuk yeni bölüm konukları | Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler?

Her Cuma Star TV ekranlarında izleyiciye eğlenceli anlar yaşatan “Kuzeyin Oğlu Volkan Konak” programı, bu akşam yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Türkiye’nin en sevilen Karadeniz sanatçılarından biri olan Volkan Konak’ın sunumuyla gerçekleşen programın bu haftaki konukları Kibariye ve Berkay oluyor.

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK KONUKLARI

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’da unutulmaz bir gece daha yaşanıyor.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, keyif ve eğlence dolu bir geceye daha imzasını atarak herkesi ekran başına kilitliyor.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının yeni bölüm konukları, Kibariye ve Berkay ile Cuma gecesine damgasını vuruyor.

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK YENİ BÖLÜM FRAGMAN



