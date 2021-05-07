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  4. 7 Mayıs Kuzeyin Oğlu Volkan Konuk yeni bölüm konukları | Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler?

7 Mayıs Kuzeyin Oğlu Volkan Konuk yeni bölüm konukları | Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler?

07.05.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz’in efsane isimlerinde Volkan Konak’ın sunumuyla gerçekleşen “Kuzeyin Oğlu Volkan Konak” programının bu haftaki yeni bölüm konukları belli oldu. Bu akşam (7 Mayıs) Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan eğlence ve müzik programı “Kuzeyin Oğlu Volkan Konak”, her hafta birbirinden değerli ses sanatçılarını ağırlıyor. Peki haftanın konukları kimler?

7 Mayıs Kuzeyin Oğlu Volkan Konuk yeni bölüm konukları | Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler?

Her Cuma Star TV ekranlarında izleyiciye eğlenceli anlar yaşatan “Kuzeyin Oğlu Volkan Konak” programı, bu akşam yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Türkiye’nin en sevilen Karadeniz sanatçılarından biri olan Volkan Konak’ın sunumuyla gerçekleşen programın bu haftaki konukları Kibariye ve Berkay oluyor.

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK KONUKLARI

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’da unutulmaz bir gece daha yaşanıyor.

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Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, keyif ve eğlence dolu bir geceye daha imzasını atarak herkesi ekran başına kilitliyor.

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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının yeni bölüm konukları, Kibariye ve Berkay ile Cuma gecesine damgasını vuruyor.

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KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK YENİ BÖLÜM FRAGMAN


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Anahtar Kelimeler:
Star TV Kibariye
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Bu insana bukadar mi zıt gider insan hiç ısınmıyorum bu zaat a

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