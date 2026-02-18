MAGAZİN

Delikanlı dizisi kanalı belli oldu! Delikanlı oyuncuları kimler?

Yeni sezonun en çok merak edilen yapımlarından Delikanlı için beklenen haber geldi. Uzun süredir hangi kanalda yayınlanacağı konuşulan dizinin ekran adresi netleşirken, oyuncu kadrosu da şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından Delikanlı için beklenen açıklama geldi. Başrollerini Mert Ramazan Demir, Mina Demirtaş, Melis Sezen ve Salih Bademci’nin paylaştığı dizinin hangi kanalda yayınlanacağı netleşti.

Özellikle Yalı Çapkını ve Kızıl Goncalar ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç yıldızların aynı projede buluşması büyük heyecan yaratmıştı. Çekimleri tüm hızıyla devam eden dizinin yayın adresi merak konusuydu. Beklenen duyuru geldi ve “Delikanlı”nın Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacağı açıklandı.

Kanalın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Yeni dizimiz Delikanlı için geri sayım başladı” ifadeleri kullanıldı.
DELİKANLI OYUNCULARI

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, OGM Pictures imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay ve Recai Karagöz oturuyor. Mert Ramazan Demir Taksi şoförü, intikam peşindeki başrol. “Delikanlı”da Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş başrolleri paylaşıyor.

ÇEKİMLER AY SONU BAŞLIYOR

Dizinin duygu dolu senaryosu ise güçlü kalemiyle dikkat çeken Aybike Ertürk ve ekibinin imzasını taşıyor. İçeriği ve kurduğu dünyasıyla büyük merak uyandıran “Delikanlı”da Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş başrolleri paylaşıyor.

