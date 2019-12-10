"7. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri" sahiplerini buldu

Güleryüz, daha önce Vedat Türkali, Ertem Göreç, Safa Önal, Mehmet Dinler, Ülkü Erakalın, Aram Gülyüz, Necip Sarıcı, Yılmaz Atadeniz, Memduh Ün, Duygu Sağıroğlu, Ertunç Şenkay, Tolgay Ziyal, Hüsamettin Ünlüoğlu ve Annie Pertan'a verilen "SETEM Emek Ödülü"nün de bu yıl Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Yavuz Özkan'ın 30 yılı aşkın birlikte çalıştığı ve birçok filminin yapımcılığını üstlendiği Aycan Çetin'e verileceğini söyledi.

Belgesel, animasyon ve kısa film ödülleriyle SETEM Akademi'de başlattıkları bu organizasyonun giderek geliştiğini ve uluslararası bir kimlik kazandığını belirten Güleryüz, "Tahminimizin ötesinde ilgi gören bir festivale dönüştü." dedi.

İSTANBUL (AA) - Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla bu yıl yedincisi düzenlenen "Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Aycan Çetin de sinema hayatının 32. yılına girdiğini aktararak, "Yavuz Özkan'ın kuruluşunda emekleri geçen ve üyesi olmaktan gurur duyduğum meslek örgütü SETEM tarafından emek ödülüne layık görülmekten dolayı çok gurur duydum." ifadelerini kullandı.

Törene katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise şunları kaydetti:

"İstanbul'da, Türkiye'de ya da dünyada kültür ve sanat adına ne oluyorsa Beyoğlu'nda olsun istiyoruz. Törende sanatçı dostlarımızla güzel bir sohbet ettik. Müthiş bir enerji var. Fakat bu enerji birazcık dağınık. Bunu toparlama görevinin Beyoğlu Belediye Başkanı olarak bana düştüğünün farkındayım. 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur.' diyor Mustafa Kemal Atatürk. Bu anlayışla toplumumuzu, milletimizi, İstanbul'umuzu sanatsız bırakmayacağız. Bu konuda sanatçılardan destek bekliyoruz."

- Bu yıl yarışmaya 3 bin 56 film başvuru yaptı

Türkiye, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Gürcistan, Suriye, Mısır, Hindistan ve Irak gibi antik İpekyolu ülkelerinden sinemacıların katılımı ile gerçekleştiren festivale, 3 bin 56 film katıldı.