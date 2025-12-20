Taşacak Bu Deniz'e savcı Feride geldi! Naz Çağla Irmak kaç yaşında? Annesi de çok ünlü

TRT 1'in reytinglerin zirvesindeki dizisi Taşacak Bu Deniz, 19 Aralık Cuma akşamı ekrana geldi. Dizinin kadrosuna genç ve yetenekli oyuncu Naz Çağla Irmak dahil oldu. Irmak, Savcı Feride karakteriyle hem Koçari hem de Furtuna ailelerine zor anlar yaşatacak. Peki, Taşacak Bu Deniz Savcı Feride kim? Taşacak Bu Deniz'in savcısı Naz Çağla Irmak kimdir, kaç yaşında?

TAŞACAK BU DENİZ SAVCI FERİDE KİM?

Genç oyuncu Naz Çağla Irmak, Savcı Feride "Cingöz" Cengiz karakteriyle izleyicinin karşısına çıktı.

Dağınık görünümüyle sosyal medyada konuşulan Savcı Feride'yi canlandıran Naz Çağla Irmak özel hayatıyla merak edildi.

NAZ ÇAĞLA IRMAK KİMDİR?

Naz Çağla Irmak, 19 Ekim 1997, Ankara doğumlu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hülya Gülşen'ın kızıdır.

Dizi kariyerinde ilk olarak annesiyle birlikte Bizim Evin Halleri isimli yapımda kamera karşısına geçti. Bizim Evin Halleri dizisi ile profesyonel kariyerine adım atmış olsa da asıl çıkışını, 2015-2018 yılları arasında atv'de yayımlanan Kırgın Çiçekler dizisi ile sağladı.