MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Taşacak Bu Deniz'e savcı Feride geldi! Naz Çağla Irmak kaç yaşında? Annesi de çok ünlü

TRT1 ekranlarında yayınlanan dizi Taşacak Bu Deniz'e Savcı Feride karakteri dahil oldu. Sosyal medyada konuşulan Feride karakterini Naz Çağla Irmak canlandırıyor. Seyirciler Naz Çağla Irmak'in yaşını merak etti. Ayrıca genç isim çok ünlü bir oyuncunun da kızı çıktı.

Taşacak Bu Deniz'e savcı Feride geldi! Naz Çağla Irmak kaç yaşında? Annesi de çok ünlü

TRT 1'in reytinglerin zirvesindeki dizisi Taşacak Bu Deniz, 19 Aralık Cuma akşamı ekrana geldi. Dizinin kadrosuna genç ve yetenekli oyuncu Naz Çağla Irmak dahil oldu. Irmak, Savcı Feride karakteriyle hem Koçari hem de Furtuna ailelerine zor anlar yaşatacak. Peki, Taşacak Bu Deniz Savcı Feride kim? Taşacak Bu Deniz'in savcısı Naz Çağla Irmak kimdir, kaç yaşında?

Taşacak Bu Deniz e savcı Feride geldi! Naz Çağla Irmak kaç yaşında? Annesi de çok ünlü 1

TAŞACAK BU DENİZ SAVCI FERİDE KİM?

Genç oyuncu Naz Çağla Irmak, Savcı Feride "Cingöz" Cengiz karakteriyle izleyicinin karşısına çıktı.

Dağınık görünümüyle sosyal medyada konuşulan Savcı Feride'yi canlandıran Naz Çağla Irmak özel hayatıyla merak edildi.

Taşacak Bu Deniz e savcı Feride geldi! Naz Çağla Irmak kaç yaşında? Annesi de çok ünlü 2

NAZ ÇAĞLA IRMAK KİMDİR?

Naz Çağla Irmak, 19 Ekim 1997, Ankara doğumlu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hülya Gülşen'ın kızıdır.

Taşacak Bu Deniz e savcı Feride geldi! Naz Çağla Irmak kaç yaşında? Annesi de çok ünlü 3

Dizi kariyerinde ilk olarak annesiyle birlikte Bizim Evin Halleri isimli yapımda kamera karşısına geçti. Bizim Evin Halleri dizisi ile profesyonel kariyerine adım atmış olsa da asıl çıkışını, 2015-2018 yılları arasında atv'de yayımlanan Kırgın Çiçekler dizisi ile sağladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2025 Türkiye Güzeli belli oldu! İşte kazanan isim2025 Türkiye Güzeli belli oldu! İşte kazanan isim
Mehmet Akif Ersoy ile aşk mı yaşadı? Tek tek isim verip isyan ettiMehmet Akif Ersoy ile aşk mı yaşadı? Tek tek isim verip isyan etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Naz Çağla Irmak Taşacak Bu Deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.