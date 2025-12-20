MAGAZİN

Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi belli oldu: Miss Turkey kazananı Sıla Saraydemir kimdir?

Miss Turkey 2025 final gecesinde Türkiye’nin yeni güzellik kraliçesi belli oldu. Yüzlerce aday arasından seçilen ve Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeye hak kazanan isim Sıla Saraydemir oldu. Peki Sıla Saraydemir kimdir, kaç yaşında?

Türkiye’nin yeni güzellik kraliçesi belli oldu: Miss Turkey kazananı Sıla Saraydemir kimdir?

Türkiye’nin en prestijli güzellik yarışmalarından biri olan Miss Turkey, bu yıl da büyük bir heyecana sahne oldu. Birbirinden iddialı adayların podyuma çıktığı final gecesinde, jüri değerlendirmesi sonucunda Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi.

1980'de beri 'Miss World' ve 'Miss Supranational' gibi birçok uluslararası yarışmanın Türkiye lisans sahibi olarak gerçekleştiren Miss Turkey Organizasyonu'nda 43'üncü etkinlik gerçekleştirildi.

Final gecesinin ardından yeni Miss Turkey, Türkiye’yi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil etmeye hak kazandı.

Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek olan genç kızların belirlendiği 'Miss Turkey’de dereceye girenler belirlendi.

Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar ve Yasin Soy’dan oluşan jüri üyeleri, Sıla Saraydemir'i Türkiye'nin kraliçesi seçti.

SILA SARAYDEMİR KİMDİR?

Sıla Saraydemir, 22 yaşında Miss Turkey birincisi oldu. 1.80 boyunda olan Saraydemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4. sınıf öğrencisi. 2025 Miss Turkey birincisi seçilen Sıla Saraydemir, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek.

