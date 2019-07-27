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7 yaşındaki çocuğu kaçırarak taciz eden şüpheli tutuklandı

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YAŞAM  | 27.07.2019 02:19 | Son Güncelleme

Adıyaman'da, sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki M.Y.'yi kendisine kola alacağını söyleyerek kaçırdığı ve tacizde bulunduğu iddia edilen H.A., tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz perşembe akşamı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin önünde oynayan M.Y.'nin yanına gelen H.A., 'sana kola alacağım' dediği küçük çocuğu kandırarak kaçırdı.

İKİ SAAT SONRA BULUNDU

Bir süre sonra M.Y.'nin sokakta olmadığı fark eden aile çocuklarını aramaya başladı. Aile, M.Y.'yi bulamayınca durumu polise bildirdi. Mahalleye gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ekipler yaptığı araştırma sonucunda M.Y.'nin, 35 yaşlarındaki bir erkek tarafından kaçırıldığını belirledi. Araştırmaya devam eden polis, M.Y.'yi, 2 saat sonra evlerinin 3 sokak ilerisinde buldu. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan küçük çocuk ardından ailesine teslim edildi.

TUTUKLANDI

Polis, güvenlik kamera kayıtlarından çocuğu kaçıran şüphelinin H.A. olduğunu belirledi. Küçük çocuğu kandırarak kaçırdıktan sonra taciz ettiği öğrenilen H.A., polisin adresine yaptığı baskınla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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Adıyaman Çocuk istismarı çocuk kaçırma

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