7 yıldır kapalıydı sırf onun için yeniden açıldı!

Eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte pek çok öğrenci okula başladı. Türkiye’de olduğu gibi bazı ülkelerin köy okullarında da eğitim şartları zor. Az nüfusa sahip köylerin bazılarında, okutacak öğrenci kalmadığında okullar kapanabiliyor. Sırbistan’ın Dukat köyünde bulunan bu ilkokul da onlardan biri. Köydeki çocuklara 4. sınıfa kadar eğitim imkanı sağlayan okul, 7 yıl önce okutacak öğrenci kalmadığı için kapanmıştı. Ancak 7 yılın ardından, köyde yaşayan küçük okul zili yeniden çalmaya başladı.

7 YIL ÖNCE KAPANMIŞTI

Sırbistan’ın güneydoğusundaki Dukat köyünde yaşayan 7 yaşındaki Nikolina Nikolic’in bu yıl okula başlaması gerekiyordu. Ancak Dukat köyüne en yakın okul 5 kilometre uzaklıktaydı. Köy okulu ise 7 yıl önce kapanmıştı.

NİKOLİNA İÇİN YENİDEN AÇILDI

Öğrenci olmadığı için kapanan okul, tam 7 yıl sonra küçük Nikolina için yeniden açıldı. Nikolina’nın öğretmeni Milica Mikic, küçük kıza yalnız olduğunu hissettirmemek için elinden geleni yapacağını söyledi.

4. SINIFA KADAR EĞİTİM VERİYOR