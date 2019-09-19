7 yıldır kapalıydı sırf onun için yeniden açıldı!

Eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte pek çok öğrenci okula başladı. Türkiye’de olduğu gibi bazı ülkelerin köy okullarında da eğitim şartları zor. Az nüfusa sahip köylerin bazılarında, okutacak öğrenci kalmadığında okullar kapanabiliyor. Sırbistan’ın Dukat köyünde bulunan bu ilkokul da onlardan biri. Köydeki çocuklara 4. sınıfa kadar eğitim imkanı sağlayan okul, 7 yıl önce okutacak öğrenci kalmadığı için kapanmıştı. Ancak 7 yılın ardından, köyde yaşayan küçük okul zili yeniden çalmaya başladı.
7 YIL ÖNCE KAPANMIŞTI
Sırbistan’ın güneydoğusundaki Dukat köyünde yaşayan 7 yaşındaki Nikolina Nikolic’in bu yıl okula başlaması gerekiyordu. Ancak Dukat köyüne en yakın okul 5 kilometre uzaklıktaydı. Köy okulu ise 7 yıl önce kapanmıştı.
NİKOLİNA İÇİN YENİDEN AÇILDI
Öğrenci olmadığı için kapanan okul, tam 7 yıl sonra küçük Nikolina için yeniden açıldı. Nikolina’nın öğretmeni Milica Mikic, küçük kıza yalnız olduğunu hissettirmemek için elinden geleni yapacağını söyledi.
4. SINIFA KADAR EĞİTİM VERİYOR
Gadzin Han beldesinde bulunan Vitko ve Sveta İlkokuluna bağlı olan okul, Dukat köyündeki çocuklara 4. sınıfa kadar eğitim imkanı sağlıyor. Gadzin Han’daki Vitko ve Sveta İlkokulu Müdürü Dragan Rancic ise gelecek yıl yeniden açılan köy okuluna iki öğrencinin daha kayıt yaptıracağını belirtti.
KÜÇÜK KIZ BU DURUMA OLDUKÇA SEVİNDİ
Son nüfus sayımına göre, Dukat’ta 265 kişi yaşıyor ve köy sakinlerinin yaş ortalaması 50’nin üzerinde. Okul çağında çocuk olmadığı için okul 7 yıldır kapalıydı. Ancak Nikolina için okul yeniden eğitim vermeye başladı. Küçük kız ise bu duruma oldukça sevindi.
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