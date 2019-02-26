70’li yılların göz kanatan modasından fotoğraflar

1970’li yıllarda dünyada birçok gelişme yaşanıyordu. Ama hiçbir gelişme 70’li yılların çılgın kıyafet tasarımlarının önüne geçemedi. Şimdilerde kimsenin tahammül dahi edemeyeceği parçalar, o yılların vazgeçilmezleri arasındaydı. Dar gömleklerden değişik desenli sabahlıklara, leopar deseninin en ilginç kullanımından dev bol pantolonlara 70’li yılların göz kanatan kıyafetleri...
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