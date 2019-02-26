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70’li yılların göz kanatan modasından fotoğraflar

basak.deniz basak.deniz
EĞLENCE  | 26.02.2019 13:32 | Son Güncelleme

Sınırları zorlayan 1970’li yılların modasını yeniden hatırlamaya ne dersiniz?

1970’li yıllarda dünyada birçok gelişme yaşanıyordu. Ama hiçbir gelişme 70’li yılların çılgın kıyafet tasarımlarının önüne geçemedi. Şimdilerde kimsenin tahammül dahi edemeyeceği parçalar, o yılların vazgeçilmezleri arasındaydı. Dar gömleklerden değişik desenli sabahlıklara, leopar deseninin en ilginç kullanımından dev bol pantolonlara 70’li yılların göz kanatan kıyafetleri...

70’li yılların göz kanatan modasından fotoğraflar

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Anahtar Kelimeler:
komik fotoğraflar 70'li yıllar eski moda

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