70 yıllık aşkta hüzünlü veda: Birer gün arayla vefat ettiler

Eskişehir’de yaşayan 70 yıllık evli Meliha ve Necattin Ocak çifti, tedavi gördükleri hastanelerde birer gün arayla vefat etti. Hayat arkadaşının vefatından 24 saat sonra hayata gözlerini yuman Necattin Ocak, eşiyle birlikte memleketleri Trabzon’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Eskişehir’de ikamet eden Trabzon Oflu 91 yaşındaki Meliha Ocak ile 88 yaşındaki Necattin Ocak’ın onlarca yıl süren birliktelikleri hastanede son buldu. Bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Meliha Ocak, geçtiğimiz pazar günü hayat mücadelesini kaybetti. Eşinin vefatının ardından, Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 4,5 aydır tedavi altında olan Necattin Ocak da eşinin cenazesinin memleketine gönderildiği gece saat 00.30 sıralarında hayatını kaybetti.

CENAZE EVİNDE KARDEŞLERİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

70 yıllık eşinin ardından vefat eden Necattin Ocak’ın naaşı, helallik alınmak üzere Tepebaşı ilçesindeki evinin önüne getirildi. Bu sırada evde büyük bir hüzün yaşanırken, çiftin acı haberine dayanamayan kardeşleri ve yakınları baygınlık geçirdi. Necattin Ocak'ın cenazesinin Malkoç Sokak'taki evlerinden kaldırlacağı esnada Ocak'ın kardeşleri fenalaştı.

"70 SENEDİR BİRBİRLERİNİ HİÇ İNCİTMEDİLER"

Çiftin 40 yıllık komşusu Semiha İnal, Ocak ailesinin birbirine olan derin sevgisini anlatarak, "Evin kızı gibiydim. Onlar birbirlerini çok seviyorlardı, 12 yaşında evlenmişlerdi. 70 senedir birbirlerini hiç incitmediler. Acımız çok büyük" dedi. Diğer bir komşu Ahmet Zeybek ise, "Eşi rahatsızlanınca o da çok üzüldü. Anne ve babamız gibiydiler. Eşinden sadece bir gün sonra vefat etti. Çok iyi insanlardı" ifadelerini kullandı.

"BİRBİRLERİNİN ARKASINDAN GİTTİLER"

Komşuları Ahmet Zeybek ise, Necattin Ocak’ın eşinin rahatsızlığına çok üzüldüğünü belirterek, "Eşi rahatsızlık geçirdikten sonra arkasından o da üzüldü tabii. Birkaç ay sonra o da benzer bir rahatsızlıkla hastaneye gitti. Hastanede komaya girdi. Eşinden bir gün sonra o da vefat etti. Çok iyi insanlardı, bizim komşumuz değil anne babamız gibiydiler. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Necattin Ocak’ın naaşı, Trabzon’un Of ilçesine uğurlandı. Ocak çifti, 15 Nisan Çarşamba günü öğle namazını müteakip Kireçli Köyü Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından yan yana toprağa verilecek.
Kaynak: İHA

