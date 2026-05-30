Putin’den 26 milyar dolarlık inanılmaz proje! Görevi kızına verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaşlanmayı yavaşlatmak ve insan ömrünü uzatmak amacıyla gen terapilerinden laboratuvarda organ üretimine kadar uzanan dev bir bilim programına milyarlarca dolar ayırdı. Ancak proje, somut bilimsel kanıtların yetersiz olduğu gerekçesiyle uzmanların şüpheleriyle karşı karşıya.

Putin’in kızı Maria Vorontsova’nın yönettiği proje, insan ömrünü 120 yıla çıkarma hedefiyle Rusya’nın en iddialı bilim programlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Hücre yenileyen ilaçlardan domuzlarda insan organı yetiştirmeye, 3D yazıcılarla canlı doku üretiminden dondurucu buz banyolarına uzanan bu dev bütçeli çalışmalar, bir yandan bilim dünyasında tartışma yaratırken diğer yandan Putin’in onlarca yıllık sağlık takıntısını yeniden gündeme taşıdı.

LABORATUVARDA ORGAN ÜRETİMİ VE GEN TERAPİLERİ

Rusya, "Yeni Sağlık Koruma Teknolojileri" adı verilen bir proje kapsamında hücresel yaşlanmayı yavaşlatmayı hedefleyen gen terapisi ilaçları üzerinde çalışıyor. Rus yetkililer bu ilaçların yaşlanmaya karşı mücadelede en umut verici yollardan biri olduğunu savunuyor.

Projenin tek ayağı ilaçlar değil; laboratuvarlarda nakil amacıyla domuzların içinde insan organı yetiştirilmesi ve 3D biyoyazıcılarla canlı doku üretilmesi gibi sıradışı yöntemler de test ediliyor. Devlet destekli araştırmacılar, fare tiroid bezi ve insan kıkırdağını başarıyla bastıklarını, önümüzdeki yıllarda ise nakledilebilir tam insan organları üretmeyi hedeflediklerini iddia ediyor.

Vladimir Putin, bu bilimsel programların devlet tarafından tamamen desteklendiğini ve bu yöntemler sayesinde binlerce hayatın kurtarılacağını bizzat ilan etti.

SÜRECİN BAŞINDA PUTİN'İN KIZI VAR

Bu devasa bütçeli ölümsüzlük misyonunun arkasında Kremlin'e çok yakın isimler yer alıyor. Devletin genetik projelerini, Putin’in endokrinoloji uzmanı olan 41 yaşındaki kızı Maria Vorontsova yönetiyor.

Projenin diğer önemli bir ismi olan ünlü Rus fizikçi Mikhail Kovalchuk, insan vücudunu onarma yeteneğinin gelecekte sınırsız hale geleceğini ve organların sürekli yenilenebileceğini savunuyor. Öyle ki, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Rusya’nın önde gelen doktorlarından Vladimir Khavinson, en büyük amacının Putin'in hayatını uzatmak ve insan ömrünü 120 yıla çıkarmak olduğunu açıklamıştı.

BİLİM DÜNYASI ŞÜPHEYLE YAKLAŞIYOR

Kremlin’in bu iddialı adımları, uluslararası bilim camiasında ve bazı muhalif çevrelerde ciddi bir şüpheyle karşılanıyor. Eleştirmenler, yürütülen çalışmalar hakkında hakemli dergilerde yayımlanmış bağımsız bilimsel makalelerin bulunmadığına dikkat çekiyor.

Ülkeden ayrılan bazı Rus bilim insanları, dünyadan izole bir şekilde gerçek bir bilim üretilemeyeceğini vurgulayarak, araştırmacıların sırf ödenek alabilmek amacıyla Rus liderin duymak istediği şeyleri rapor ediyor olabileceğini öne sürüyor. Yapılan açıklamaların somut sonuçlardan ziyade, henüz birer hayalden ibaret olduğu savunuluyor.

GENÇLİK YILLARINDAN GELEN SAĞLIK TAKINTISI

Putin’in sağlığa ve uzun yaşama olan bu ilgisinin tarihi çok eskiye dayanıyor. Yakın çevresi ve uluslararası görüşmelerdeki sızıntılar, Rus liderin diğer devlet başkanlarına organ değişimiyle ölümsüzlüğün mümkün olabileceğini anlattığını ve dondurucu kriyoterapi odalarının faydalarından bahsettiğini gösteriyor.

Putin’in bu tıbbi takıntısının, gençlik yıllarında izlediği ve Nazi doktorlarının tıbbi deneylerini konu alan bir Sovyet filminden etkilendiği, hatta bu filmin kendisini istihbarat servisine katılmaya bile teşvik ettiği belirtiliyor.

Ancak ömrünü uzatmak için milyarlarca dolar harcayan ve geçmişte sürekli doğada kaslı, dinç fotoğraflar vererek güçlü bir lider imajı çizen Putin hakkındaki sağlık spekülasyonları, titreyen elleri ve değişen yüz hatları sebebiyle uluslararası basında tartışılmaya devam ediyor. (Kaynak: TRT Haber)