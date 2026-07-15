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7000 yıllık kalenin etekleri tamamen değişiyor! Orada yaşıyorlarmış

Çorum'un Osmancık ilçesindeki Osmancık Kalesi çevresinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, riskli yapı statüsündeki 98 binanın yıkımına başlandı. Çalışmalar tamamlandığında bölge, geniş bir park ve sosyal yaşam alanına dönüştürülecek.

7000 yıllık kalenin etekleri tamamen değişiyor! Orada yaşıyorlarmış

Çorum'un Osmancık ilçesi Yazı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 166,24 hektarlık Osmancık Kalesi çevresi, "taş düşme riski" ve "afet riski" nedeniyle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında "Riskli Alan" ilan edilmişti. Çorum Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ihale kapsamında, söz konusu alandaki 98 binanın yıkımı, enkazdan elde edilecek ekonomik değeri bulunan hurda malzemeler karşılığında gerçekleştiriliyor. Yıkım çalışmalarının 90 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

7000 yıllık kalenin etekleri tamamen değişiyor! Orada yaşıyorlarmış 1

ARTIK PARK OLARAK KULLANILACAK

Başlayan yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında 77 parselin acil kamulaştırıldığını belirterek, hak sahiplerine yaklaşık 358 milyon lira ödeme yapıldığını söyledi. Kaya, "Hak sahiplerine bu süreçte yaklaşık 358 milyon lira ödeme yapıldı. Yaklaşık 19 bin metrekarelik riskli alan Osmancık ilçemize yeniden kazandırılacak. Bugün itibarıyla yıkım çalışmaları başlıyor. Çalışmalar tamamlandığında alan inşaat kalıntılarından tamamen temizlenerek vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Yeni dönemde ise burası park olarak değerlendirilecek ve ilçemize yakışır örnek bir yaşam alanına dönüştürülecek" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Kale Osmancık
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