Ne altın ne para: Düğünde damada verilen hediye gündem oldu

Osmaniye'deki olay, hafta sonu gerçekleştirilen İzzetin Atabey ile Esra Atabey çiftinin düğününde yaşandı. Takı merasimi sırasında salona kucağında kırmızı kurdelelerle süslenmiş bir kuzu ile giren davetli, damat İzzetin Atabey'in yanına geldi.

Çalan müzik eşliğinde bir süre damatla birlikte oynayan davetli, daha sonra kuzuyu düğün hediyesi olarak damada teslim etti.

Salondakilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan renkli anlar, davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır