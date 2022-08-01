71 asal mı? 71 sayısı asal mıdır?

Asal sayıları bulmak için kullanılan en yaygın yöntem tablo oluşturmaktır. Bunun için çoğunlukla 1 ile 100 arasındaki sayılar kullanılır. Pozitif sayılar olduğu için 0'dan küçük olanlar dikkate alınmaz ve en büyük sayı bilinemeyeceği için de sadece en küçük asal sayı olan 2 bilinir. 2'den sonra istenildiği kadar asal sayı bulunup o aralıktakiler kullanılabilir. Tablo yönteminde yazılan sayıların çarpanları çıkarılarak kalanlar elde edilir ve asal sayılar bulunmuş olur.

71 asal mı?

Asal sayıların temel prensibi kendisi ve 1 dışında başka sayıya bölünmemeleridir. Bu sebeple bu sayıları bulmak kolaydır. Eğer birden fazla sayı bulunmak isteniyorsa tablo yöntemi kullanılır ama tek bir sayının asal olup olmadığına bakılcak ise o sayının bölenleri bulunur. Eğer bölündüğü sayılar kendisi ve 1 dışında da varsa o sayı asal olmaz. 71 sayısı ise sadece kendisine ve 1 sayısına bölündüğü için asal sayıdır.



