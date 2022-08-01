EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları
  4. 71 asal mı? 71 sayısı asal mıdır?

71 asal mı? 71 sayısı asal mıdır?

07.07.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle şifreleme yöntemlerinde sıklıkla başvurulan asal sayılar, eğitim hayatı içerisinde de kullanılır. Asal sayılar bölünme özelliğine göre bulunur ve sadece pozitif tam sayılardan oluşur. Bu kurallara göre 71 asal mı?

71 asal mı? 71 sayısı asal mıdır?

Asal sayıları bulmak için kullanılan en yaygın yöntem tablo oluşturmaktır. Bunun için çoğunlukla 1 ile 100 arasındaki sayılar kullanılır. Pozitif sayılar olduğu için 0'dan küçük olanlar dikkate alınmaz ve en büyük sayı bilinemeyeceği için de sadece en küçük asal sayı olan 2 bilinir. 2'den sonra istenildiği kadar asal sayı bulunup o aralıktakiler kullanılabilir. Tablo yönteminde yazılan sayıların çarpanları çıkarılarak kalanlar elde edilir ve asal sayılar bulunmuş olur.

71 asal mı?

Asal sayıların temel prensibi kendisi ve 1 dışında başka sayıya bölünmemeleridir. Bu sebeple bu sayıları bulmak kolaydır. Eğer birden fazla sayı bulunmak isteniyorsa tablo yöntemi kullanılır ama tek bir sayının asal olup olmadığına bakılcak ise o sayının bölenleri bulunur. Eğer bölündüğü sayılar kendisi ve 1 dışında da varsa o sayı asal olmaz. 71 sayısı ise sadece kendisine ve 1 sayısına bölündüğü için asal sayıdır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 asal sayı mıdır? 1 asal sayı mıdır?
Bu hafta sonu sınav var mı? 9 Ekim 2022 Pazar ne sınavı var?Bu hafta sonu sınav var mı? 9 Ekim 2022 Pazar ne sınavı var?
Matem eş anlamlısı nedir? Matem eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
asal sayılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı?

Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı?

Bu hafta sonu sınav var mı? 9 Ekim 2022 Pazar ne sınavı var?

Bu hafta sonu sınav var mı? 9 Ekim 2022 Pazar ne sınavı var?

Cevap eş anlamlısı nedir?

Cevap eş anlamlısı nedir?

Gizli eş anlamlısı nedir?

Gizli eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.