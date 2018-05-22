71. Cannes Film Festivali’nin en çok konuşulan olayları

82 kadın sinemacının festival sarayının girişinde, sinema sektöründeki cinsiyet eşitsizliğini, Cannes'da bulunan ünlü merdivenlerde protesto etmesi, kırmızı halıda selfie yasağı, verilen frikikler, hiçe sayılan kurallar derken, sansasyonel pek çok olay yaşandı. İşte o anlardan bazıları…

Cannes'da damga vuran anlar

1 / 11 Cannes Film Festivali, yıllardır kıyafet kuralları konusunda enteresan tavırlar sergiliyor. “Kırmızı halıda takım elbise giyilmez”, “Kırmızı halıda topuklu ayakkabı olmadan yürünmez” gibi… Öyle ki geçen yıl “Yanlış ayakkabı” giydikleri için film gösterimlerine alınmayan kadınlar olmuştu ve bu durum uzun süre konuşulmuştu. Zira “Amy filminin yönetmeni Asif Kapadia’nın eşi de topuklu ayakkabı giymediği için gösterime alınmamıştı. İşin acı tarafı ise, topuklu ayakkabı giyemeyenlerin bazılarının ayaklarında medikal sorunlar vardı…

2 / 11 Tabii bu kurallara sebat edenlerin dışında konulan yasağa baş kaldıran isimler de vardı. Örneğin Emily Blunt “Herkes düz ayakkabı giymeli. Topuklu ayakkabı giymemeliyiz. Bu çok üzücü, hele ki yeni eşitlik hareketlerinin varlığını düşünürsek…” diye yorum yapmış, Julia Roberts ise kendi filminin Cannes prömiyerine çıplak ayaklarıyla katılmıştı.

3 / 11 Bu yıl ise bu görevi Kristen Stewart üstlendi.

4 / 11 Stewart kırmızı halıda yürürken bir anda durdu ve topuklu ayakkabılarını çıkararak merdivenlerden çıktı. Zaten geçen yıl da topuklu ayakkabı yasağıyla ilgili tepkisini sözlü olarak dile getirmişti…

5 / 11 Cannes Film Festivali’ne damga vuran isimlerden biri Kendall Jenner oldu. Kırmızı halı stilinin dışında Chopard’ın gecesine katılan Jenner, flaşların kurbanı oldu.

6 / 11 Sütyen takmadığı görülen Jenner’in tüm vücut hatları da ortaya çıkmış oldu…

7 / 11 Kuralları yıkan isimlerden biri de ünlü model Doutzen Kroes… Kırmızı halıda takım elbisesi ile yürüyen Doutzen’in de kurallara uymaya hiç niyeti yok gibi…

8 / 11 Meksikalı oyuncu Patricia Contreras da kırmızı halıda kıyafetinin kurbanı oldu.

9 / 11 Filminin prömiyeri için kırmızı halıda her şeyden habersiz kameralara poz verirken, meme ucunun straplez elbisesinden göründüğünün farkında değildi…

10 / 11 Çek model Petra Nemcova da verdiği frikikle festivalin konuşulanları arasına girdi…