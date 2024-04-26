Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu akşam tarihe geçmek üzere! İspanyollar resmen duyurdu...

Transfer olduğundan beri bir türlü istediği forma şansını bulamayan Arda Güler'in bu akşam oynanacak maçta ilk 11'de yer alması bekleniyor.

BAYERN MÜNİH MAÇI...

Real Madrid, bu akşam Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek ama akıllar 30 Nisan'daki Bayern Münih maçında. Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi rotasyona gidebilir...

ARDA GÜLER 11'DE

İspanyol basınında yer alan iddiaya göre; Arda Güler bu akşam 22:00'de oynanacak maçta ilk 11'de başlayacak. Bayern Münih'i düşünen Ancelotti, rotasyon dolu bir kadroyla mücadeleye çıkması bekleniyor.





