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Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu akşam tarihe geçmek üzere! İspanyollar resmen duyurdu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.04.2024 16:44
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Arda Güler'in akıbeti bu akşam belli oluyor. Real Sociedad ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği maçta, Arda Güler tarihe geçebilir. Carlo Ancelotti için ortaya atılan iddiaya göre Arda Güler bu akşam formayı sırtına geçirebilir...

Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu akşam tarihe geçmek üzere! İspanyollar resmen duyurdu...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Transfer olduğundan beri bir türlü istediği forma şansını bulamayan Arda Güler'in bu akşam oynanacak maçta ilk 11'de yer alması bekleniyor.

BAYERN MÜNİH MAÇI...

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Real Madrid, bu akşam Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek ama akıllar 30 Nisan'daki Bayern Münih maçında. Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi rotasyona gidebilir...

ARDA GÜLER 11'DE

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İspanyol basınında yer alan iddiaya göre; Arda Güler bu akşam 22:00'de oynanacak maçta ilk 11'de başlayacak. Bayern Münih'i düşünen Ancelotti, rotasyon dolu bir kadroyla mücadeleye çıkması bekleniyor.

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