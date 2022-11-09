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  4. 72'lik Abdi Amca herkesin önünde itiraf etti! 'Birincisi kocam ikincisi sen dedi beraber olalım diye 40 kilogram et getirdim...'

72'lik Abdi Amca herkesin önünde itiraf etti! 'Birincisi kocam ikincisi sen dedi beraber olalım diye 40 kilogram et getirdim...'

09.11.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

72 yaşındaki Abdi Bilen kendisinden 27 yaş küçük eşi Nefes'in kendisini sokağa attığını söyleyerek Esra Erol'un programına katılıp yardım istedi. Eşi Nefes'ten ayrılmak istediğini söyleyen yaşlı adam ''Ben ona insanlık yaptım ama beni sokağa attı. İnsanlık yaptım, ayağının altına aldı. Altınlar aldım, paraları aldı gitti'' dedi. Öte yandan canlı yayında 4. eş olduğunu öğrenen Bilen, ''Bana 'Bir kere evlendim. Sen ve o' dedi. Ben dördüncüymüşüm'' diyerek adeta sinir krizi geçirdi.

72'lik Abdi Amca herkesin önünde itiraf etti! 'Birincisi kocam ikincisi sen dedi beraber olalım diye 40 kilogram et getirdim...'

Kendisinden 27 yaş küçük Nefes ile evlenen 72 yaşındaki adam eşinin kendisini terk ettiğini, kredi çektirip paraları aldığını aldığını söyledi. Esra Erol'un programına katılan Abdi Bilen, ''Ben ona insanlık yaptım ama o beni ayağının altına alıp tepti. 15 kilogram kıyma 40 kilogram et getirdim yesin de yeter ki beraber olalım diye ama o beni sokağa attı. Paralarımı istiyorum. Beni bu kadından boşayın. Bornoz aldım vermiyor. Kurbanı beraber iki tane keselim dedim, biri ona biri bana. İnsanlık yapıyorum ben ama bu beni ayağının altına aldı'' dedi.

Kendisinden yaşça büyük kişiyle evlenen Nefes de programa telefonla bağlanarak, ''Yaşlı olsun iyi olsun diye düşündüm. Rahat yaşamak istedim. Ben köyde yaşamak istemiyordum. Paralarını almadım'' ifadelerini kullandı.

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CANLI YAYINDA 4. EŞ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Nefes adlı kadının daha önce de yaşlı insanlarla evlilik yaptığı ortaya çıktı. Diğer evliliklerinin 4 ay ve 3 yıl sürdüğünü belirtti. Canlı yayında 4. eş olduğunu öğrenen Abdi Bilen, ağlama krizine girdi. Bilen, ''Ben bir evliliği olduğunu biliyordum. Vay anasını. Yazıklar olsun. Bir evliliğim var, biri o biri sen dedi. Ben dördüncüymüşüm. Bu insanlık mı? Böyle mi olur insanlık. Hayatta sevmem yalanı. Ben bunun nereden bileyim çapkın olduğunu'' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

NEFES MEĞER ARZU'YMUŞ... YAŞLI ADAM YIKILDI

Bununla birlikte Konya'dan Esra Erol'un programına bağlanan Fatmanur Hanım, Nefes Hanım için şok ifadeler kullandı. 'Nefes, bize kendisini Arzu olarak tanıttı. Dedemi de dolandırdı 11 bilezik ve 11 altını alıp kaçtı' dedi. Bu sözler sonrası Nefes'e aşık olduğunu söyleyen Abdi Amca, adeta yıkıldı.

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