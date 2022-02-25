YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. 73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası

73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası

25.02.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu yarı finalde elendi

Bulgaristan düzenlenen 73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda Busenaz Süremeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde rakiplerine yenildi.

Başkent Sofya'da gerçekleşen turnuvanın yarı finalinde 70 kiloda Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Galina Golovchenko'ya, 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ise Hindistan'dan Nikhat'a kaybetti.

Olimpiyat madalyalı iki milli sporcu da final oynayamadan turnuvaya veda etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk okçuluğu Avrupa Şampiyonası'nda da yüzleri güldürdüTürk okçuluğu Avrupa Şampiyonası'nda da yüzleri güldürdü
Malatya'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandıMalatya'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı
Kanserden kaybedilen hemşirenin ismi onkoloji polikliniğinde yaşatılacakKanserden kaybedilen hemşirenin ismi onkoloji polikliniğinde yaşatılacak
Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan

Ankara Namaz Vakitleri 25 Şubat Cuma

İmsak
05:58
Sabah
07:21
Öğle
13:07
İkindi
16:11
Akşam
18:42
Yatsı
20:00
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir kehanetleri daha tuttu! Rusya-Ukrayna savaşını bildiler

Bir kehanetleri daha tuttu! Rusya-Ukrayna savaşını bildiler

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

Büyük beden model ateş püskürdü! “Çekici ve ciddiyim”

Büyük beden model ateş püskürdü! “Çekici ve ciddiyim”

Bunu yiyene hastalık uğramıyor! Şifa dolu doğal antibiyotik

Bunu yiyene hastalık uğramıyor! Şifa dolu doğal antibiyotik

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.