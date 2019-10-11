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748 yıllık Gök Medrese müzeye dönüştürülüyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 11.10.2019 11:58 | Son Güncelleme

Anadolu'daki Selçuklu eserleri arasında önemli bir yere sahip olan 748 yılık Gök Medrese müzeye dönüştürülüyor.

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Sivas'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271'de yaptırılan ve 'Mavi Medrese' adıyla da bilinen Gök Medrese, tamamlanmak üzere olan restorasyonunun ardından müzeye dönüştürülecek. Sivas Valisi Salih Ayhan, uzun bir restorasyon süreci geçiren 748 yıllık Gök Medrese'yi ziyaret etti. Ayhan, süren restorasyon çalışmaları hakkında Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca'dan bilgi aldı. Ziyaret sonrası basın mensuplarına konuşan Ayhan, Gök Medrese'nin Vakıf Müzesi olacağını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi. Vali Ayhan, restorasyonun neredeyse bittiğini belirterek, “Ufak tefek rötuşlar yapılmaktadır. Bununla beraberde Vakıf Müzesi olma noktasında Vakıflar Genel Müdürlüğümüz çalışmalarını devam ettirmektedir. İhaleler yapıldı, süreç olumlu olarak devam etmektedir. 2020 yılının Mart-Nisan gibi Vakıf Müzesi olarak da görevlileri ile beraber Sivas'ımıza ülkemize hizmet edecek. Hakikatten bizim simgemiz, göz bebeğimiz. Ecdat yadigarı bu güzel eserin uzun soluklu bir restorasyonundan sonra böyle ortada olması, insan bakınca keyif alması, müthiş bir şaheser olarak insanlığa sunulması bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Sivas için bir markadır” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Gök Medrese MÜZE

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