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75 bin kez katladı: Iphone Duo'larda bu işaret ortaya çıktıysa yandınız!

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Çiğdem Berfin Sevinç

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, ekran sorunlarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki kırılmaların benzerliği dikkat çekti. 75 bin katlama testinin ardından ortaya çıkan görüntüler, cihazın dayanıklılığına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, satışa çıkışından günler sonra ekran sorunlarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı cihazların ekranlarında çizgiler ve çatlaklar oluştuğu görüldü. Şikayetlerde öne çıkan ayrıntı ise ekranlardaki kırılmaların birbirine benzer şekilde, L harfini andırması oldu.

75 bin kez katladı: Iphone Duo larda bu işaret ortaya çıktıysa yandınız! 1

EKRANLARDA L ŞEKLİNDE KIRILMALAR GÖRÜLDÜ

2 bin 668 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulan iPhone Duo'nun ekranlarında yaşanan sorunlar, kullanıcıların paylaşımlarıyla gündeme taşındı. Paylaşılan fotoğraflarda ekranlarda çizgiler oluştuğu, bazı cihazlarda ise orta katlama çizgisi boyunca çatlaklar meydana geldiği görüldü.

75 bin kez katladı: Iphone Duo larda bu işaret ortaya çıktıysa yandınız! 2

Sosyal medyada yayımlanan bir videoda, 75 bin katlama testinin ardından cihazın ekranının kırıldığı görüldü. Bazı kullanıcılar da telefonu açarken çıtırtı veya ezilme sesine benzer sesler duyduklarını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone ekran iPhone Duo
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