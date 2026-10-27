75 bin kez katladı: Iphone Duo'larda bu işaret ortaya çıktıysa yandınız!

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, satışa çıkışından günler sonra ekran sorunlarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı cihazların ekranlarında çizgiler ve çatlaklar oluştuğu görüldü. Şikayetlerde öne çıkan ayrıntı ise ekranlardaki kırılmaların birbirine benzer şekilde, L harfini andırması oldu.

EKRANLARDA L ŞEKLİNDE KIRILMALAR GÖRÜLDÜ

2 bin 668 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulan iPhone Duo'nun ekranlarında yaşanan sorunlar, kullanıcıların paylaşımlarıyla gündeme taşındı. Paylaşılan fotoğraflarda ekranlarda çizgiler oluştuğu, bazı cihazlarda ise orta katlama çizgisi boyunca çatlaklar meydana geldiği görüldü.

Sosyal medyada yayımlanan bir videoda, 75 bin katlama testinin ardından cihazın ekranının kırıldığı görüldü. Bazı kullanıcılar da telefonu açarken çıtırtı veya ezilme sesine benzer sesler duyduklarını bildirdi.