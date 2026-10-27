Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Uçak biletindeki bu 4 harfi sakın gözden kaçırmayın! Havalimanında işler değişebilir

ABD’ye seyahat eden yolcuların uçak biletlerinde yer alan dört harfli bir kod, havalimanında ek güvenlik kontrolleriyle karşılaşmalarına neden olabilir. SSSS kodu olarak bilinen bu ifade, yolcunun uçağa binmeden önce daha ayrıntılı bir güvenlik taramasından geçirileceğini gösteriyor. İşte kodun detayları…

Uçak biletindeki bu 4 harfi sakın gözden kaçırmayın! Havalimanında işler değişebilir
Mynet

SSSS, İngilizce 'Secondary Security Screening Selection' ifadesinin kısaltması olarak kullanılıyor. Türkçeye 'ikincil güvenlik taraması için seçilme' şeklinde çevrilebilen bu kod, yolcunun standart güvenlik kontrollerine ek olarak daha kapsamlı bir incelemeye tabi tutulabileceğini gösteriyor.

ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) tarafından yürütülen Secure Flight programı, yolcuların uçuş öncesindeki güvenlik değerlendirmesinde önemli rol oynuyor. Program kapsamında yolcu bilgileri, ilgili güvenlik listeleriyle karşılaştırılıyor ve uçuş için uygulanması gereken güvenlik prosedürleri belirleniyor.

Ancak bilette SSSS kodunun bulunması, yolcunun herhangi bir suç işlediği veya uçuş yasağı kapsamında olduğu anlamına gelmiyor.

Uçak biletindeki bu 4 harfi sakın gözden kaçırmayın! Havalimanında işler değişebilir 1

SSSS KODU NEDEN ORTAYA ÇIKIYOR?

SSSS kodunun verilmesi, ABD’de uçuş güvenliği kapsamında uygulanan değerlendirme ve tarama süreçleriyle bağlantılı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, yolcuların istihbarat bilgileri doğrultusunda ek kontroller için seçilebildiği ve bazı yolcuların rastgele seçim yoluyla daha ayrıntılı incelemeye tabi tutulabildiği belirtildi.

Bununla birlikte TSA, yolcuların hangi kriterlere göre ek güvenlik kontrolüne seçildiğine ilişkin bütün ayrıntıları kamuoyuyla paylaşmıyor.

Bu nedenle tek yönlü bilet satın almak, nakit ödeme yapmak veya belirli bir ülkeye seyahat etmek gibi durumların tek başına SSSS koduna neden olduğunu söylemek mümkün değil. Bu tür durumlar hakkında kesinleşmiş bir neden-sonuç ilişkisi bulunduğu varsayılmamalı.

Uçak biletindeki bu 4 harfi sakın gözden kaçırmayın! Havalimanında işler değişebilir 2

SSSS KODU OLAN YOLCULARI HAVALİMANINDA NELER BEKLİYOR?

Uçak biletinde SSSS kodu bulunan yolcuların, uçağa binmeden önce ilave güvenlik kontrollerinden geçmesi gerekebiliyor. Bu kontrollerin kapsamı havalimanına ve uygulanan güvenlik prosedürlerine göre değişebilir.

Ek incelemeler sırasında şu işlemler uygulanabiliyor:

  • El bagajının daha ayrıntılı aranması
  • Yolcunun ek güvenlik taramasından geçirilmesi
  • Fiziksel üst araması yapılması
  • Gerekli görülmesi halinde ilave güvenlik doğrulamalarının gerçekleştirilmesi

Bu işlemler, standart güvenlik kontrolünden daha uzun sürebilir. Ancak her yolcu için geçerli, sabit bir bekleme süresi bulunmuyor.

SSSS KODU UÇUŞA ENGEL Mİ?

SSSS kodunun bulunması, yolcunun uçağa binmesinin yasaklandığı anlamına gelmiyor. Kod, esas olarak ek güvenlik kontrolü uygulanacağını gösteriyor.

ABD’de Secure Flight programı kapsamında farklı güvenlik listeleri kullanılıyor. Bunlardan No Fly List, listede yer alan kişilerin uçuşa kabul edilmesini engellemeye yönelikken Selectee List, ek güvenlik kontrolleriyle bağlantılı bulunuyor.

Dolayısıyla ek tarama için seçilmek ile uçuş yasağı kapsamında olmak birbirinden farklı durumlar. Yolcunun uçuşa kabul edilmesi, gerekli kontrollerin tamamlanmasına ve ilgili güvenlik prosedürlerinin sonucuna bağlı oluyor.

Uçak biletindeki bu 4 harfi sakın gözden kaçırmayın! Havalimanında işler değişebilir 3

SSSS KODUYLA KARŞILAŞAN YOLCULAR NE YAPMALI?

ABD’ye veya ABD’den başka bir noktaya seyahat edecek yolcuların, uçuş öncesinde biletlerini kontrol etmeleri ve havalimanına yeterli süre önce gitmeleri öneriliyor.

Bilette SSSS kodunun bulunması durumunda güvenlik işlemlerinin normalden uzun sürebileceği göz önünde bulundurulmalı. Yolcuların havalimanı personelinin yönlendirmelerine uyması ve ek kontroller için zaman ayırması önem taşıyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
75 bin kez katladı: Iphone Duo'larda bu işaret ortaya çıktıysa yandınız!75 bin kez katladı: Iphone Duo'larda bu işaret ortaya çıktıysa yandınız!
1.000 yıllık mezarın sırrı çözülüyor: 157 yıl sonra gündemde1.000 yıllık mezarın sırrı çözülüyor: 157 yıl sonra gündemde

Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri uçak bileti havalimanı bilet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Satışlar tavan yaptı! Hastaneye gitmek yerine tercih ediliyor

Satışlar tavan yaptı! Hastaneye gitmek yerine tercih ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2027 bütçesinde emeklilerimiz durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2027 bütçesinde emeklilerimiz durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz"

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Didem Soydan Trakya'da 20 dönüm arazi aldı! Nedeni herkesi şaşırttı

Didem Soydan Trakya'da 20 dönüm arazi aldı! Nedeni herkesi şaşırttı

SPK'dan Tera ve Pusula kararı! Geçici olarak durduruldu

SPK'dan Tera ve Pusula kararı! Geçici olarak durduruldu

2 milyon TL'lik ev ilanı: Her arayana aynı cevap! Bakanlık harekete geçti

2 milyon TL'lik ev ilanı: Her arayana aynı cevap! Bakanlık harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.