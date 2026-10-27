Uçak biletindeki bu 4 harfi sakın gözden kaçırmayın! Havalimanında işler değişebilir

SSSS, İngilizce 'Secondary Security Screening Selection' ifadesinin kısaltması olarak kullanılıyor. Türkçeye 'ikincil güvenlik taraması için seçilme' şeklinde çevrilebilen bu kod, yolcunun standart güvenlik kontrollerine ek olarak daha kapsamlı bir incelemeye tabi tutulabileceğini gösteriyor.

ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) tarafından yürütülen Secure Flight programı, yolcuların uçuş öncesindeki güvenlik değerlendirmesinde önemli rol oynuyor. Program kapsamında yolcu bilgileri, ilgili güvenlik listeleriyle karşılaştırılıyor ve uçuş için uygulanması gereken güvenlik prosedürleri belirleniyor.

Ancak bilette SSSS kodunun bulunması, yolcunun herhangi bir suç işlediği veya uçuş yasağı kapsamında olduğu anlamına gelmiyor.

SSSS KODU NEDEN ORTAYA ÇIKIYOR?

SSSS kodunun verilmesi, ABD’de uçuş güvenliği kapsamında uygulanan değerlendirme ve tarama süreçleriyle bağlantılı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, yolcuların istihbarat bilgileri doğrultusunda ek kontroller için seçilebildiği ve bazı yolcuların rastgele seçim yoluyla daha ayrıntılı incelemeye tabi tutulabildiği belirtildi.

Bununla birlikte TSA, yolcuların hangi kriterlere göre ek güvenlik kontrolüne seçildiğine ilişkin bütün ayrıntıları kamuoyuyla paylaşmıyor.

Bu nedenle tek yönlü bilet satın almak, nakit ödeme yapmak veya belirli bir ülkeye seyahat etmek gibi durumların tek başına SSSS koduna neden olduğunu söylemek mümkün değil. Bu tür durumlar hakkında kesinleşmiş bir neden-sonuç ilişkisi bulunduğu varsayılmamalı.

SSSS KODU OLAN YOLCULARI HAVALİMANINDA NELER BEKLİYOR?

Uçak biletinde SSSS kodu bulunan yolcuların, uçağa binmeden önce ilave güvenlik kontrollerinden geçmesi gerekebiliyor. Bu kontrollerin kapsamı havalimanına ve uygulanan güvenlik prosedürlerine göre değişebilir.

Ek incelemeler sırasında şu işlemler uygulanabiliyor:

El bagajının daha ayrıntılı aranması

Yolcunun ek güvenlik taramasından geçirilmesi

Fiziksel üst araması yapılması

Gerekli görülmesi halinde ilave güvenlik doğrulamalarının gerçekleştirilmesi

Bu işlemler, standart güvenlik kontrolünden daha uzun sürebilir. Ancak her yolcu için geçerli, sabit bir bekleme süresi bulunmuyor.

SSSS KODU UÇUŞA ENGEL Mİ?

SSSS kodunun bulunması, yolcunun uçağa binmesinin yasaklandığı anlamına gelmiyor. Kod, esas olarak ek güvenlik kontrolü uygulanacağını gösteriyor.

ABD’de Secure Flight programı kapsamında farklı güvenlik listeleri kullanılıyor. Bunlardan No Fly List, listede yer alan kişilerin uçuşa kabul edilmesini engellemeye yönelikken Selectee List, ek güvenlik kontrolleriyle bağlantılı bulunuyor.

Dolayısıyla ek tarama için seçilmek ile uçuş yasağı kapsamında olmak birbirinden farklı durumlar. Yolcunun uçuşa kabul edilmesi, gerekli kontrollerin tamamlanmasına ve ilgili güvenlik prosedürlerinin sonucuna bağlı oluyor.

SSSS KODUYLA KARŞILAŞAN YOLCULAR NE YAPMALI?

ABD’ye veya ABD’den başka bir noktaya seyahat edecek yolcuların, uçuş öncesinde biletlerini kontrol etmeleri ve havalimanına yeterli süre önce gitmeleri öneriliyor.

Bilette SSSS kodunun bulunması durumunda güvenlik işlemlerinin normalden uzun sürebileceği göz önünde bulundurulmalı. Yolcuların havalimanı personelinin yönlendirmelerine uyması ve ek kontroller için zaman ayırması önem taşıyor.