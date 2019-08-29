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76. Venedik Film Festivali başladı

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SİNEMA TV  | 29.08.2019 09:24 | Son Güncelleme

İtalya'da bu yıl 76'ncısı düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali, Japon yönetmen Hirokazu Koreeda’nın "La Verite" filminin gösterimiyle başladı.

76. Venedik Film Festivali başladı

Venedik'in Lido Yarımadası'nda düzenlenen dünyanın en eski film festivali, açılış filmi "La Verite"nin Japon yönetmeni Hirokazu Koreeda, başrol oyuncuları Fransız aktrisler Catherine Deneuve ve Juliette Binoche başta olmak üzere Toni Servillo gibi ünlü İtalyan oyuncuların katıldığı geleneksel kırmızı halı geçişi ve film gösterimiyle başladı.

Japon yönetmen Hirokazu Koreeda’nın senaryosunu da yazdığı film, Fransız sinema sektöründe tanınmış bir anne ile kızı arasındaki tartışmalı ve dramatik ilişkiyi ele alıyor.

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Öte yandan, ABD'de 1977 yılında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmış Polonyalı ünlü yönetmen Roman Polanski'nin, son filmi J'accuse ile Venedik'te büyük ödül için yarışacak olması, festivalin bu yıl en çok eleştirildiği konuların başında geldi.

76’ncı Venedik Film Festivali, 7 Eylül'deki ödül gecesi ve büyük ödül "Altın Aslan"ın sahibini bulmasıyla sona erecek.


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Anahtar Kelimeler:
Venedik Film Festivali 76. Venedik Film Festivali Hirokazu Koreeda

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