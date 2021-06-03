76ers, Hawks ve Jazz konferans yarı finaline yükseldi

NBA play-off turuna 4 maçla devam edildi. 76ers sahasında Washington Wizards'ı 129-112 yenerek ilk tur serisini 4-1 kazandı.

76ers adına Seth Curry'nin 30, Tobias Harris'in 28 sayı attığı karşılaşmada Ben Simmons da 19 sayı, 11 asist, 10 ribauntla "triple-double" yaptı. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 14 dakika 23 saniye süre aldığı mücadeleyi 10 sayı, 1 ribauntla tamamladı.

Wizards'ta Bradley Beal'ın 32 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Russell Westbrook'un 24 sayı, 10 asist, 8 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi.

HAWKS, 2016'DAN BERİ İLK PLAY-OFF SERİSİ KAZANDI

Atlanta Hawks, deplasmanda New York Knicks'i 103-89 mağlup ederek ilk tur serisinde 4-1 galip geldi.

Play-off turunda 2016'dan bu yana ilk kez tur atlayan Hawks'ta Trae Young, 36 sayı, 9 asist, 4 ribauntla maçın yıldızı oldu. Young, bu performansıyla play-off kariyer sayı rekorunu da kırdı. Müsabakada Clint Capela 14 sayı, 15 ribaunt, De'Andre Hunter ise 15 sayıyla mücadele etti.

Knicks'te Julius Randle 23 sayı, 13 ribaunt, RJ Barrett da 17 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik performans ortaya koydu. Bu sonuçların ardından 76ers ile Hawks, Doğu Konferansı yarı finalinde eşleşti.