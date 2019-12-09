77. Altın Küre Ödülleri adayları açıklandı

Hollywood Yabancı Basın Birliğinin düzenlediği 77. Altın Küre Ödülleri'nin adayları belli oldu.

Adaylar ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

Bu yılın ödüllerinde En İyi Drama Film dalında Warner Bros. yapımı "Joker", Dreamworks yapımı "1917" ve Netflix yapımları "The Irishman", "Marriage Story" ve "The Two Popes" ödüle aday gösterildi.

En İyi Müzikal veya Komedi Filmi dalında ise Columbia Pictures ve Sony Pictures yapımı "Once Upon a Time in Hollywood" ile Netflix yapımı "Dolomite is My Name", Fox Searchlight Pictures yapımı "Jojo Rabit", Paramount Pictures yapımı "Rocketman" ve Lionsgate yapımı "Knives Out" ödüle aday oldu.

En İyi Yönetmen Ödülü'ne, "Once Upon a Time in Hollywood" filmiyle Quentin Tarantino, "1917" filmiyle Sam Mendes, "Joker" filmiyle Todd Phillips, "The Irishman" filmiyle Martin Scorsese ve "Parazit" filmiyle Bong Joon Ho aday gösterildi.

En İyi Senaryo Ödülüne "Once Upon a Time in Hollywood" filmiyle Quentin Tarantino, "Marriage Story" filmiyle Noah Baumbach, "The Two Pope" filmiyle Anthony McCarten, "The Irishman" filmiyle Steven Zaillian, "Parazit" filmiyle Bong Joon Ho ve Han Jin Won aday oldu.