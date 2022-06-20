107 asal mı? 107 sayısı asal mıdır?

Bir sayının asal sayılar kümesine girebilmesi için tek bir kural vardır. Bu kural ise kendisine ve 1 sayısına bölünebilmesidir. Bu şartı karşılıyorsa o sayı bir asal sayıdır. 107 sayısına bakıldığında ise öncelikle 3 basamaklı bir sayı olduğu görülür. Buna ek olarak 107 sayısı yalnızca kendisine ve 1 sayısına bölünebilmektedir.

107 asal mı?

Bir sayının asal sayı niteliği taşıması için kendisine ve 1'e bölünebilmesi gerekir. Başka bir böleni olamaz. Başka bir böleni varsa da bu sayı asal sayılar kümesine ait değildir. 107 sayısını incelendiğinde sayının asal sayılar kümesine ait olduğunu görürsünüz. Çünkü 107 sayısı kendisine ve 1 sayısına tam olarak bölünebilmektedir. Bir asal sayının yalnızca iki çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlar 1 ile kendisidir. Bu kuralı aklınızdan çıkarmadığınız takdirde, hangi sayıların asal sayı olup olmadığını kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. Buna ek olarak 2 sayısı hariç tüm asal sayılar tektir.

