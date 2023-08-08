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8 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

08.08.2023 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 8 Ağustos Salı günü televizyon ekranlarında Sakar Şakir, Kuşatma, Bizim Hoca: Bezdim Da, MasterChef All Star, gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 8 Ağustos reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 8 Ağustos Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 8 Ağustos reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 8 Ağustos 2023 Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 8 AĞUSTOS AÇIKLANDI MI?

8 Ağustos Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

reyting sonucu

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

1 Ağustos Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Ruhun Duymaz, üçüncü sırada Veda Mektubu yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Veda Mektubu, üçüncü sırada FOX Ana Haber

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber, üçüncü sırada Veda Mektubu yer aldı.

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