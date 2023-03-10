Fiyatı 2999 TL'ye düştü! Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Sağlıklı beslenme alışkanlıkları giderek daha fazla kişinin önceliği hâline geliyor. Ancak sağlıklı yemeklerin lezzetli olması da oldukça önemli. Airfryerlar hem sağlıklı hem de lezzetli yemekler hazırlamanın en iyi yolunu sunuyor. Sıcak hava dolaşım teknolojisi sayesinde yemekleri çok az yağ kullanarak hazırlamanızı olanak sağlayan airfryerlar, yemekleri daha hızlı ve daha homojen pişirerek zaman da kazandırıyor. Patates kızartmasından tavuk kanatlarına, çıtır kabaktan böreğe, kekten yumurtaya kadar her şey kolayca hazırlamak isterseniz siz de mutfağınıza bir airfryer kazandırabilirsiniz. Piyasadaki en beğenilen Cosori airfryerı hazır indirimdeyken kaçırmayın!

1. COSORI Sıcak Hava Fritözü 4.7 Litre Air Fryer XXL

Kullanıcılar ne diyor?

"Kompakt, müthiş bir alet. Patates , köfte, hamsi, istavrit, sucuk, peynirli ekmek, börek yaptım. Kurutmadan dışı çıtır, içi yumuşacık. Ve pişkin olmasının tek yolu o 230 derece. Kısa sürede kurutmadan, mükemmel sonuç için tariflerden daha yüksek dereceler ve en son iki dakikası yüksek kızartma yapmak. Bunu diğer hiçbir popüler ve pahalı alette yapamazsınız. Sadece kurutursunuz."

"Malzeme kalitesi olarak iyi markalarla karşılaştırılabilinir. Ulaştığı ısı değerleri de güzel. Gerisi size kalıyor, muhtemelen birkaç pişirmenizde istediğiniz gibi olmayacak hatta yakacaksınız biraz daha pişireyim derken. Bir yerden sonra mutfakta eliniz ayağınız olacak."

"Ürün gerçekten çok başarılı. Ürün bize ulaştığı gün tavuk kanadı yaptık. Sonuç mükemmel. Patates kızartması kuzinede pişirilmiş gibi oluyor. Çok lezzetli. İkisinde de çok az yağ kullandık. Almak isteyenler gönül rahatlığıyla alabilir."



