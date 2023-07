Fiyatı 1330 TL'ye düştü! Puma'nın beğenilen ayakkabı modelinde 570 TL indirim!

Yaz aylarıyla birlikte gardıroplarımızda ferahlığı ve şıklığı bir arada sunan beyaz ayakkabılar tekrar popüler hale geliyor. Sıcak günlerde, plajda, şehirde veya spor yaparken tercih edilen beyaz ayakkabılar, yediden yetmişe herkesin gözdesi. Kalitesiyle öne çıkan Puma'nın sevilen beyaz ayakkabı modelinde kısa süreli bir indirim başladı. Siz de Puma ST Runner Full L Ayakkabı ile yazın enerjisini adımlarınıza yansıtabilirsiniz. Eğer yazın trendlerine ayak uydurmak ve şıklığınıza yenilik katmak isterseniz, bu indirim fırsatını kaçırmamalısınız.

Puma ST Runner Full L Ayakkabı 359130

Puma ST Runner Full L Ayakkabı, şık ve rahat bir tasarıma sahip olan spor ayakkabı. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş olan bu ayakkabı, dayanıklılığı ile ön plana çıkıyor. Hafif ve esnek tabanıyla adımlarda konfor sağlarken, rahat iç tabanı da ayaklarınızın rahat etmesine yardım ediyor. Tüm gün boyunca şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan Puma ST Runner Full L Ayakkabı, spor yaparken, günlük yaşamda ve şehirde gezerken tercih edebileceğiniz bir seçenek. Farklı renk seçenekleri ile tarzınıza uyum sağlayabilecek olan bu ayakkabı, her duruma ve her stile uyum sağlar. Spor ve şık bir görünüm elde etmek isteyenlerin tercihi olan Puma ST Runner Full L Ayakkabı, her adımda tarzınızı gözler önüne seriyor.

Kullanıcı yorumları

"Çok rahat bir ayakkabı, duruşu da zarif, tam numara aldım sorunsuz bir alışveriş oldu."

"Gayet hoş ve rahat bir ayakkabı. İndirimdeyken almıştım. Bu ürünü takipte kalın derim. 38 giyiyorum 38,5 tam oldu bilginize."

"Zarif ve rahat bir ayakkabı, fakat spor ayakkabılarda, normal kullandığınız numaranın bir numara büyüğünü alın. Ben normalde 43 numara giyiyorum, 44 aldım ve tam geldi."

Bu içerik 26 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

