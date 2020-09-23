8 aylık Reyyan bebek ilik nakliyle sağlığına kavuştu

Reyhan bebeğe, TÜRKKÖK aracılığıyla bulunan Karadeniz Bölgesi'nden gelen bir vericinin kök hücrelerinin toplanarak nakledildiğini dile getiren Kızılay, şöyle konuştu:

"Bebeğimiz çok iyi durumda. Yakında şifayla taburcu olacak. Ailenin bir çocuğu da daha önce HLH hastalığından kaybedilmiş. Arzu hocamız, bu bebekte 2 aylıkken tanısını koymuş. Uygun kök hücre arayışı sürüyordu. Bulununca tam ve kesin tedavisi kök hücreyle yapıldı. Bu nadir olan ve ancak kök hücre nakliyle tedavisi olan hastalık böylece hastanemizde tedavi edilmiş oldu. Aile de çok sevindi, mutluluğunu yaşıyor."

- Bölgede akraba dışından yapılan ilk nakil

Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Arzu Akyay ise bölgede ilk defa akraba dışından nakil yaptıklarını belirtti.

Genelde akrabalar arasında nakil yapıldığını vurgulayan Akyay, "Bu, Doğu illerimiz içerisinde nadir yapılan işlerden birisidir. Şehrimizde ve bölgemizde ilk kez yapılan bir işlem. Nakil yaptığımız hasta 8 aylık bir bebeğimizdi. O da HLH tanılı bir hastamızdı. Aile içerisinden maalesef verici bulamadık. TÜRKKÖK'ten ve dünyadan taramalar başlattık. Türkiye'den bir verici bulduk ve 20 gün önce nakil yaptık. Nakli çok başarılı geçti." dedi.