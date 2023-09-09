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  4. 8 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Türkiye Ermenistan maçı, Yalı Çapkını, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

8 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Türkiye Ermenistan maçı, Yalı Çapkını, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

09.09.2023 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Eylül reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Türkiye Ermenistan maçı, Yalı Çapkını, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 8 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Türkiye Ermenistan maçı, Yalı Çapkını, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 8 Eylül Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Türkiye Ermenistan maçı, Yalı Çapkını, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 8 Eylül Cuma gününün reyting sonuçları...

8 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Eylül Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
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GEÇEN HAFTANIN (11 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

1 Eylül Cuma günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada Kanal D’de izleyici ile buluşan “Arka Sokaklar”, 2. sırada TV8’de ekranlara gelen “MasterChef Türkiye All Star”, 3. sırada ise “Arka Sokaklar” özet bölümü yer aldı.

AB’de 1. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada “Türkiye - İtalya CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Karşılaşması”, 3. sırada ise “Set Sayısı” yer aldı.

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